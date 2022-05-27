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Российским СМИ приостановили членство в Европейском сообществе вещателей

27 мая, 2022 пятница
20:08
Культура

Совет Европейского языкового союза приостановил членство российских СМИ в европейском сообществе общественных вещателей на неопределенный срок

Об этом пишет Общественное со ссылкой на заявление Секретаря руководящих органов ЕМС Эрика Кэмпбелла.

Совет принял такое решение в отношении трех российских членов Европейского языкового союза. Это РТР, Первый канал и Радио дом "Останкино".

" Исходя из мер, предпринятых Исполнительным Советом на его последнем заседании 7 апреля, когда он запустил  процедуру приостановки, Совет единогласно решил немедленно приостановить действие трех российских членов ЕМС на неопределенный срок, который Исполнительный Совет будет регулярно пересматривать" , - говорится в заявлении.

Добавляют, что русские вещатели могут подать апелляцию на это решение в соответствии с Уставом ЕТС, однако приостановка останется в силе до окончательного решения любой апелляции.

  • По состоянию на 28 марта 30 стран Европы полностью или частично выключили из своего эфира российские пропагандистские каналы.
  • 12 мая российские пропагандисты жаловались, что в мире их материалы не печатают и даже не читают за деньги.
  • 19 мая оккупанты привезли в Мариуполь "журналистов", чтобы распространять фейк о разрушении города украинской армией.

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