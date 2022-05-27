Российским СМИ приостановили членство в Европейском сообществе вещателей
Совет Европейского языкового союза приостановил членство российских СМИ в европейском сообществе общественных вещателей на неопределенный срок
Об этом пишет Общественное со ссылкой на заявление Секретаря руководящих органов ЕМС Эрика Кэмпбелла.
Совет принял такое решение в отношении трех российских членов Европейского языкового союза. Это РТР, Первый канал и Радио дом "Останкино".
" Исходя из мер, предпринятых Исполнительным Советом на его последнем заседании 7 апреля, когда он запустил процедуру приостановки, Совет единогласно решил немедленно приостановить действие трех российских членов ЕМС на неопределенный срок, который Исполнительный Совет будет регулярно пересматривать" , - говорится в заявлении.
Добавляют, что русские вещатели могут подать апелляцию на это решение в соответствии с Уставом ЕТС, однако приостановка останется в силе до окончательного решения любой апелляции.
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