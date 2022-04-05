Российским пропагандистам не удастся скрыть правду о преступлениях РФ, разве получится наработать на трибунал, - Зеленский

Об этом Владимир Зеленского сообщил в своем видеообращении. "Каждый нормальный человек в мире понимает, кто принес войну и массовые смерти на украинскую землю. Есть множество доказательств того, что именно русские военные уничтожают мирные города, похищают, пытают, убивают мирных людей. Поэтому русским пропагандистам и их руководителям сейчас может удаться только одно – наработать на приговор будущего трибунала, который будет похож на приговор Юлиусу Штрайхеру, одному из идеологов нацизма, главному редактору еженедельника "Der Stürmer". В наше время уже не теряют. Но всем скабеевым, вечерним мудозвонам, извините, фронтовым лжецам и их руководителям в Москве стоит запомнить: финал вашей жизни будет за решеткой. В лучшем случае", - отметил президент Украины.

Напомним, по мнению Зеленского, пропагандистская статья "Что Россия должна сделать с Украиной", опубликованная в агентстве "РИА Новости", является одним из доказательств для будущего трибунала против военных преступников из РФ

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