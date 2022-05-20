Российским оккупантам не удалось перерезать трассу на Бахмут
Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заверил, что российские оккупанты не сумели перерезать трассу на Бахмут
Об этом глава Донецкой ОВА сообщил в эфире телемарафона, его цитирует " Радио Свобода ".
По словам Кириленко, на линии фронта в Донецкой области продолжаются обстрелы. Удары получают Авдеевка, Очеретовская община, Марьинка, Красногоровка, Торецк. Бахмут подвергся шести ракетным, бомбовым и авиаобстрелам.
"Русские войска пытались перерезать основную трассу на Бахмут. Впрочем, этого не произошло, враг сегодня отбит уже вечером. И один из населенных пунктов также, из которого он двигался, уволен. Поэтому тяжелые бои продолжаются, очень нелегко. Людям необходимо эвакуироваться, чтобы нам было проще освобождать нашу территорию", – сказал глава Донецкой ОВА.
- 19 мая российский агрессор убил 5 мирных жителей Донецкой области.
- Россияне открыли огонь по жилым кварталам Бахмута, повреждены дома. ОГА призывает дончан эвакуироваться.
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