Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Школа попала под обстрел сегодня на рассвете и уничтожена до основания. В 2016 году правительство Японии помогло нам отремонтировать эту школу - это была часть проекта "Содействие стабилизации громад на Донбассе". Россияне же превратили ее в руины, - передает он.

Павел Кириленко поблагодарил народ Японии и всех украинских союзников, которые годами помогали отстраивать Донетчину и добавил, что все отстроится и сейчас.

Напомним, враг активно уничтожает невоенную, гуманитарную инфраструктуру Украины. Недавно российские захватчики разрушили 570 учреждений здравоохранения и полностью уничтожили 101 больницу.