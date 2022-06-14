Российским кораблем "Адмирал Макаров", с которого обстреливают Украину, руководит предатель из Винницкой области. Ему объявили подозрение
ДБР сообщило о подозрении в государственной измене командиру российского корабля "Адмирал Макаров", перебежавшему на сторону врага в 2014 году
Об этом сообщает официальный сайт Государственного бюро расследований.
О подозрении в государственной измене сообщили бывшему капитану 2 ранга воинской части, дислоцировавшейся в АР Крым, а ныне командиру российского фрегата "Адмирал Макаров" Григорию Брееву.
"В 2014 году он предал присяге и остался в захваченной российскими оккупантами части, отказавшись передислоцироваться в Николаевскую область. Винничанин присягнул вооруженным силам РФ и продолжил службу в российском черноморском флоте", – говорится в сообщении.
Дезертир вернулся в Украину уже в 2022 году вместе с оккупантами. Корабль под его командованием запускал крылатые ракеты по Николаеву и Одессе.
Григорий Бреев в 1979 году в поселке Кирнасовка (Тульчинский район Винницкой области). В 1996 году окончил Севастопольский военно-морской институт им. Нахимова, служивший офицером Южной военно-морской базы, командовал корветами "Луцк" и "Тернополь". С 2016 года Бреев является командиром фрегата Адмирал Макаров. В 2018 году судно под руководством Бреева участвовало во вторжении РФ в Сирию.
По статье о государственной измене перебежчику грозит лишение свободы до 15 лет.
- Напомним, российский фрегат "Адмирал Макаров" вошел в акваторию Черного моря 23 мая.
- На 11 июня на российских кораблях у берегов Украины было около 40 ракет типа "Калибр".
- 12 июня Россия увеличила количество десантных кораблей в Черном море.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.26
Покупка 34.26Продажа 35.13
-
EUR
Покупка 35.65Продажа 36.92
- Актуальное
- Важное