Российским кораблем "Адмирал Макаров", с которого обстреливают Украину, руководит предатель из Винницкой области. Ему объявили подозрение

Об этом сообщает официальный сайт Государственного бюро расследований.

О подозрении в государственной измене сообщили бывшему капитану 2 ранга воинской части, дислоцировавшейся в АР Крым, а ныне командиру российского фрегата "Адмирал Макаров" Григорию Брееву.

"В 2014 году он предал присяге и остался в захваченной российскими оккупантами части, отказавшись передислоцироваться в Николаевскую область. Винничанин присягнул вооруженным силам РФ и продолжил службу в российском черноморском флоте", – говорится в сообщении.

Дезертир вернулся в Украину уже в 2022 году вместе с оккупантами. Корабль под его командованием запускал крылатые ракеты по Николаеву и Одессе.

Григорий Бреев в 1979 году в поселке Кирнасовка (Тульчинский район Винницкой области). В 1996 году окончил Севастопольский военно-морской институт им. Нахимова, служивший офицером Южной военно-морской базы, командовал корветами "Луцк" и "Тернополь". С 2016 года Бреев является командиром фрегата Адмирал Макаров. В 2018 году судно под руководством Бреева участвовало во вторжении РФ в Сирию.

По статье о государственной измене перебежчику грозит лишение свободы до 15 лет.