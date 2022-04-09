Российским и белорусским грузовикам приказали убираться с территории ЕС
Евросоюз дал перевозчикам из РФ и Беларуси время до 16 апреля, чтобы покинуть территорию ЕС
Об этом говорится в решении Совета Европейского союза.
Российским и белорусским грузовикам, попавшим на территорию Евросоюза 9 апреля, дали неделю, чтобы покинуть территорию ЕС из-за вступивших сегодня в силу санкций.
"Любому автомобильному транспортному предприятию, созданному в России и Беларуси, запрещается перевозить грузы автомобильным транспортом по территории Европейского Союза, в том числе транзитом", - говорится в документе.
Отмечается, что запрет каким-либо предприятиям автомобильного транспорта, созданным в РФ и Беларуси на перевозку грузов автомобильным транспортом по территории ЕС, в том числе транзитом не применяется до 16 апреля 2022 года для перевозки грузов, начавшейся до 9 апреля 2022 года, при условии, что транспортное средство уже находилось на территории Союза 9 апреля 2022 года или следует транзитом через ЕС, чтобы вернуться в Беларусь и РФ.
Также сообщается, что запрет не распространяется на предприятия, перевозящие почту, а также на поставки в ЕС природного газа и нефти, в том числе продуктов нефтепереработки, а также титановой, алюминиевой, медной, никелевой, палладиевой и железной руды; фармацевтические, медицинские, сельскохозяйственные и пищевые продукты, включая пшеницу и удобрения; грузов для гуманитарных целей, а также транспорта дипломатических и консульских представительств ЕС и государств-членов в РФ Беларуси, в том числе делегаций, посольств и миссий или международных организаций, пользующихся иммунитетами в соответствии с международным правом.
Решение вступило в силу 9 апреля.
- Финляндия с 9 апреля запретила въезд на свою территорию российским и белорусским грузовикам.
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