Российским и белорусским грузовикам приказали убираться с территории ЕС

Об этом говорится в решении Совета Европейского союза.

Российским и белорусским грузовикам, попавшим на территорию Евросоюза 9 апреля, дали неделю, чтобы покинуть территорию ЕС из-за вступивших сегодня в силу санкций.

"Любому автомобильному транспортному предприятию, созданному в России и Беларуси, запрещается перевозить грузы автомобильным транспортом по территории Европейского Союза, в том числе транзитом", - говорится в документе.

Отмечается, что запрет каким-либо предприятиям автомобильного транспорта, созданным в РФ и Беларуси на перевозку грузов автомобильным транспортом по территории ЕС, в том числе транзитом не применяется до 16 апреля 2022 года для перевозки грузов, начавшейся до 9 апреля 2022 года, при условии, что транспортное средство уже находилось на территории Союза 9 апреля 2022 года или следует транзитом через ЕС, чтобы вернуться в Беларусь и РФ.

Также сообщается, что запрет не распространяется на предприятия, перевозящие почту, а также на поставки в ЕС природного газа и нефти, в том числе продуктов нефтепереработки, а также титановой, алюминиевой, медной, никелевой, палладиевой и железной руды; фармацевтические, медицинские, сельскохозяйственные и пищевые продукты, включая пшеницу и удобрения; грузов для гуманитарных целей, а также транспорта дипломатических и консульских представительств ЕС и государств-членов в РФ Беларуси, в том числе делегаций, посольств и миссий или международных организаций, пользующихся иммунитетами в соответствии с международным правом.

Решение вступило в силу 9 апреля.

Финляндия с 9 апреля запретила въезд на свою территорию российским и белорусским грузовикам.

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