Российским ДРГ раздали украинские паспорта нового образца
Российским диверсантам начали выдавать украинские паспорта (серия ВТ)
Такую информацию распространила Верховная Рада Telegram.
"Внимание! Важная информация, группам ДРГ выдали новые украинские паспорта (серия ВТ). Будьте очень внимательны! Распространите максимально!" – говорится в сообщении.
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