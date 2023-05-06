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OPINION

Российским детям прививают культ убийства и смерти

Андрей Кокотюха
6 мая, 2023 суббота
18:02
Мнение

Год 1988-й. В СССР – разгар так называемой перестройки. Кремль взял курс на демократизацию, гласность и свободу слова

Одной из важных в то время составляющих этого процесса было развенчание культа личности Иосифа Сталина. Причем повторное и, как тогда казалось, более эффективное. За тридцать три года до того, в 1956-м, соучастник Сталина в терроре Никита Хрущев заявил о недопустимости культа личности, перебросил на своего вождя все грехи компартии. Однако в общественном сознании "дядюшка Джо" демонизирован не был. О нем просто забыли на десять лет, чтобы потом уже во времена правления Леонила Брежнева начать ползучую реабилитацию – прежде всего как полководца, чей стратегический гений победил во Второй мировой.

Но уже в 1988 году Сталин превратился в абсолютное Зло. Сначала об этом писала по пятницам "Правда", главный печатный орган ЦК КПСС. Затем в инфопространство попали карикатуры, анекдоты, появились кино- и телефильмы, в которых Сталиным пугали взрослых. В том же году этой фигурой было решено наконец-то запугать детей.

Так появился трехминутный сюжет "Машина времени" в мегапопулярном детском юмористическом киножурнале "Ералаш", аналогов которому нигде в мире тогда не было. Специализированные детские скетчи с детьми-актерами – высший пилотаж советского детского кино. По сюжету советский школьник во время субботника в поддержку перестройки демонстрирует другим свое изобретение – машину времени. Первым, кого он вызвал из прошлого, был Иосиф Сталин. Его появление настолько испугало пионеров, что они стали смирно и поблагодарили товарища Сталина за счастливое детство. А когда тот исчез, набросились на изобретателя: идиот, еще бы Берию вызывал.

По сюжету советский школьник во время субботника в поддержку перестройки демонстрирует другим свое изобретение – машину времени. Первым, кого он вызвал из прошлого, был Иосиф Сталин. Его появление настолько испугало пионеров, что они стали смирно и поблагодарили товарища Сталина за счастливое детство. А когда тот скрылся, набросились на изобретателя: идиот, еще бы Берию вызывал

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Год 2016-й. Киножурнал "Ералаш" до сих пор жив, а еще – третий год продолжается российское вторжение в Украину. Анексирован Крым, ведутся боевые действия на Донбассе. В канун сакрального для россиян 9 мая выходит новый выпуск детского киножурнала. Причем маркированный как социальный ролик. По сюжету современные школьники встречают десятилетнего мальчика в форме Красной армии. Он оказывается… мертвым патриотом, воевавшим за свою родину и убитым немецким снайпером. В финале призрак на вопрос, страшно ли умирать, отвечает: "Это не важно. Главное, что мы победили".

Год 2023, Тюменская область, Россия. В школу тамошнего села Лугово на встречу с третьеклассниками – а это те же десятилетние мальчики и девочки! – пришли земляки, российские военные, участвовавшие в войне против Украины. Они провели мероприятие в рамках проекта "Наследники победы". На встречу с детьми боевики пришли в кепках с надписью: "Передайте нашим – мы еб*шим!" и с портретами Сталина на шевронах. Нарисованный Сталин якобы сетует: "При мне такой х*ни не было". Те, кто грабит, насилует, пытает, калечит и убивает украинцев в Украине, целый урок учили детей на своих примерах патриотизма и любви к родине. Сталиным уже не пугают, его портретом призывают воевать. Он – не зло, а победитель зла.

Год 2023, Тюменская область, Россия. В школу тамошнего села Лугово на встречу с третьеклассниками – а это те же десятилетние мальчики и девочки! – пришли земляки, российские военные, участвовавшие в войне против Украины. Они провели мероприятие в рамках проекта "Наследники победы". На встречу с детьми боевики пришли в кепках с надписью: "Передайте нашим – мы еб*шим!" и с портретами Сталина на шевронах

Вернемся даже дальше, в 1986-й, когда еще продолжалась советско-афганская война. О ней и, главное, о ее целях тогда пытались говорить минимально, дозировано. Той войны Кремль стеснялся или хотя старался не слишком афишировать. Тем более об Афгане не говорили в школах. Так что когда нам, десятиклассникам, привели на урок военной подготовки старшего нас всего на четыре года ветерана, был огромный скандал.

Сейчас же в неосоветской, даже неосталинской России норма приглашать в школы участников захватнических войн. Это они под знаком товарища Сталина учат детей, как надо любить Россию, воевать за нее и, главное, умирать ради иллюзорной победы и не слишком заморачиваться этим. С начала масштабного вторжения в Украину в сети то и дело загружались видео с российских просторов, на котором их школьники, от младших до старших, дружно образовывали в школьных классах, спортзалах и дворах букву Z из своих тел. Это не так сложно, как когда-то их родители, деды и прадеды делали живые скульптуры в форме пятиконечной звезды – официального символа СССР.

Примеров массированной милитаризованной пропаганды из-за поребрика можно привести десятки, если не сотни. Суть одна: Сталина бояться не надо, умирать на войне не страшно, а почетно, только враги вокруг

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Примеров массированной милитаризованной пропаганды из-за поребрика можно привести десятки, если не сотни. Суть одна: Сталина бояться не надо, умирать на войне не страшно, а почетно вокруг только враги. Между прочим, неизменный редактор "Ералаша" Борис Грачевский поддержал войну, превратил свое детище в инструмент пропаганды и за год до масштабного вторжения умер от ковида. Не увидев плодов своей деятельности. Но кроме того, интеграция в пропаганду именно российских детей должна окончательно доказать тем в Украине, кто еще верит в возможность когда-то вылечить россиян, невозможность исцеления.

У России уже нет будущего в том виде, в котором хотят его видеть наивные граждане как у нас, так и на Западе. Был маленький шанс в 1988-м, когда Сталиным пугали. Однако нет никаких шансов теперь, когда профилями Сталина украшена военная форма участников так называемой спецоперации, которые для российских школьников – герои и патриоты. А для их мам – "наши мальчишки".

Американский сериал "Ходячие мертвецы" имеет сюжетную линию, иллюстрирующую невозможность перевоспитания таких детей. Фермер держит у себя в конюшне группу зомби, потому что искренне верит – это люди, они тяжело больны, их можно вылечить. Лишь гибель внучки от зубов "пациентов" позволяет поменять взгляды. Фермер признает: их следует либо уничтожать, либо по возможности навсегда изолировать от мира.

И если ВСУ и все воюющие на разных участках фронта готовы врага уничтожать, то даже среди представителей действующей власти не все готовы изолировать России и самим изолироваться от нее. Не говоря уже о части деятелей культуры, должностных лиц и даже отдельных руководителей западных государств. Но верить в какое-то иллюзорное излечение России на фоне того, как там сейчас воспитывают детей – все равно, что верить в возможность вылечить зомби.

Специально для Еспресо.

Об авторе: Андрей Кокотюха, писатель, сценарист.

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