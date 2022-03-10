Российских захватчиков остановили по всем направлениям, теперь они сосредоточили усилия на распространении дезинформации и пропаганды, - Генштаб
Идут пятнадцатые сутки героического противостояния украинского народа русскому военному вторжению. Наши военные продолжают давать отпор и сдерживают наступательную операцию вооруженных сил РФ по всем направлениям
Об этом сообщили в Генштабе, передает Еспресо.TV.
Как отмечается, в течение дня украинские защитники на Полесском и Волынском направлениях вынудили противника отойти на невыгодные ему рубежи. На Сиверском направлении они освободили населенный пункт Бакланова Муравейка.
Также защитники Киева удерживают рубежи и охраняют объекты критической инфраструктуры города.
Российские оккупанты остановлены на всех направлениях, враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике.
"Захватчики сосредоточили усилия на распространении дезинформации и пропаганды по всем имеющимся информканалам. С помощью киберподразделений и федеральных СМИ враг активно распространяет дезинформацию о деятельности высшего военно-политического руководства Украины, создает и распространяет фейки о принятии руководством нашего государства условий РФ, призывы сложение оружия украинскими военными. Призываем доверять только проверенным источникам и сохранять спокойствие", - отметили в Генштабе.
Кроме того, среди военнослужащих РФ ходят слухи о несостоятельности их министерства обороны выплачивать денежное обеспечение из-за действий санкций. Это в свою очередь деморализует личный состав оккупационных подразделений. В районе населенного пункта Шестовица Черниговской области оккупанты ищут способ сдаться в плен, добавили в Генштабе.
- Напомним, российские захватчики рассматривают возможность взорвать склады аммиака в Харьковской области, чтобы обвинить в этом вооруженные силы Украины.
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