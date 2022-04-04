Российских войск в Житомирской области уже нет, - глава ОВА

Об этом сообщил руководитель Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко в Telegram.

"Мы поэтапно отбрасывали врага за те рубежи, где он стоял. И сегодня я хочу сказать, что российских оккупационных войск в Житомирской области нет. Они ушли из Народицкой территориальной общины, где были окопаны. Ушли, частично оставив свою технику, боеприпасы, но также ушли, заменив частные дома, леса", - сказал он.

Бунечко добавил, что враг передислоцирует силы и средства. Он отметил опасность на заминированных территориях и угрозу ракетных обстрелов.

