Российских войск на границе недостаточно для полномасштабного вторжения в Украину, - член оборонного комитета Совета Костенко

Об этом он заявил в комментарии Цензор.Нет.

"Мы в комитете почти каждую неделю встречаемся со всеми представителями наших разведок: СВР, пограничной, военной и СБУ. Ситуация действительно остается напряженной, но она не является критической, то есть мы своей армией понимаем, какие варианты действий могут быть. И я уже неоднократно говорил с самого начала, когда было нагнетание, что тех сил и средств, которые сейчас есть в РФ, они расположены от Беларуси и до Кавказа, эти чуть более 120 тысяч, во-первых, их недостаточно для того, чтобы совершить полномасштабное вторжение. Но всегда есть угроза с РФ, она есть с 2014 и сейчас это напряжение возросло, пожалуй, самое высокое", - отметил Костенко.

По словам Костенко, Россия может заблокировать ход украинских кораблей через пролив в Одессу, чтобы принудить к выполнению Минских соглашений.

"Они могут это сделать. И я вчера говорил с нашими зарубежными британскими партнерами, что сейчас нужно на это реагировать, потому что может быть поздно. И один из основных вариантов, который рассматривает РФ, это им сейчас очень невыгодно самим показать, что они сделали эскалацию, зайти на какой-нибудь новый участок именно российскими войсками.Первое, что они будут использовать - это эскалация на востоке нашей страны и потом сказать: смотрите, договаривайтесь, "Минск", пожалуйста, мы здесь не причем. Но все это будет делаться с помощью РФ", - подытожил нардеп.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что сигналом о деэскалации был бы неукоснительный отвод РФ всего, что размещено вдоль украинской границы, а не разовый отвод войск.