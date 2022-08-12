Российских вояк гонят в бои по инерции, их труппами завалены подступы к Бахмуту и Соледару, - военнослужащий ВСУ Герун
Юрий Герун, военнослужащий 80-й ОДШБ ВСУ, отметил, что россиян посылают в атаку, потому что они не могут остановиться, потому что их остановка – это перехват нами инициативы, который полностью сломает весь ход войны
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Можно сказать с уверенностью, что наступательный потенциал российской армии тает с каждым днем, ощущаемым по всей линии фронта как по направлению Бахмута, так и Соледара. То есть они идут по инерции, посылают пехоту, выводят бронетехнику, но это невозможно сравнить с боевыми действиями , которые шли месяц назад", - прокомментировал военнослужащий ВСУ.
Юрий Герун отметил, что возможности вражеской пехоты, которая почти перемолена украинскими силами за эти месяцы войны, создают ситуацию, что они не могут остановиться, потому что их остановка – это перехват нами инициативы, полностью ломающей весь ход войны.
"Соответственно, российские командиры гонят своих воинов вперед, и это заканчивается для них в основном плачевно. На нашем направлении их труппами завалены подступы к Бахмуту и Соледару, они даже их не забирают. Следует предоставить должное их бюрократически-военной машине, которая все равно посылает россиян в атаку, но это происходит не на стратегическом уровне, потому что продвигаются на несколько метров по отдельным домам, что не является полноценным наступлением, как они показывают своему внутреннему зрителю", - объяснил Герун.
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