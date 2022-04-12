Российских военных вместо выплат за бои в Украине "мотивируют" запретом на увольнение, – украинская разведка
Чтобы не допустить массовых увольнений из-за нежелания участвовать в боевых действиях, в военный контракт армии РФ включают положения о согласии на выполнение заданий в районах военных действий, независимо от места их проведения
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
По данным украинских разведчиков, военнослужащие РФ из 47-й танковой дивизии, участвовавшие в боях против Украины, не получили обещанных дополнительных доплат. Последние доплаты, которые им выдали, – это 2% к окладу за обучение еще до начала полномасштабного вторжения в Украину.
"При этом статус "ветерана" теоретически могут получить только получившие ранения, лечившиеся в госпитале и имеющие официальную фиксацию повреждений. Военные оккупанта бомбардируют командование обращениями по доплатам и получению статуса, но все они игнорируются. Как следствие военнослужащие не имеют ни желания, ни стимула возвращаться в зону боевых действий", – отмечают в ГУР Минобороны Украины.
В то же время, чтобы не допустить паники из-за обилия погибших в Украине российских военных, командование отдало приказ транспортировать тела погибших в РФ небольшими партиями. По мнению командиров, это поможет избежать проявлений недовольства и сопротивления в отдельных подразделениях, а также паники среди местных общин.
Кроме того, чтобы не допустить массовых увольнений в армии из-за нежелания участвовать в боевых действиях, военный контракт российской армии включает положения о согласии на выполнение задач в районах военных действий, независимо от места их проведения.
- По данным украинских разведчиков, российские спецслужбы планируют теракты на своей территории для нагнетания антиукраинской истерии.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.85
-
EUR
Покупка 31.79Продажа 32.72
- Актуальное
- Важное