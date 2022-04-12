Российских военных вместо выплат за бои в Украине "мотивируют" запретом на увольнение, – украинская разведка

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

По данным украинских разведчиков, военнослужащие РФ из 47-й танковой дивизии, участвовавшие в боях против Украины, не получили обещанных дополнительных доплат. Последние доплаты, которые им выдали, – это 2% к окладу за обучение еще до начала полномасштабного вторжения в Украину.

"При этом статус "ветерана" теоретически могут получить только получившие ранения, лечившиеся в госпитале и имеющие официальную фиксацию повреждений. Военные оккупанта бомбардируют командование обращениями по доплатам и получению статуса, но все они игнорируются. Как следствие военнослужащие не имеют ни желания, ни стимула возвращаться в зону боевых действий", – отмечают в ГУР Минобороны Украины.

В то же время, чтобы не допустить паники из-за обилия погибших в Украине российских военных, командование отдало приказ транспортировать тела погибших в РФ небольшими партиями. По мнению командиров, это поможет избежать проявлений недовольства и сопротивления в отдельных подразделениях, а также паники среди местных общин.

Кроме того, чтобы не допустить массовых увольнений в армии из-за нежелания участвовать в боевых действиях, военный контракт российской армии включает положения о согласии на выполнение задач в районах военных действий, независимо от места их проведения.

По данным украинских разведчиков, российские спецслужбы планируют теракты на своей территории для нагнетания антиукраинской истерии.

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