Об этом говорится в утренней сводке Генштаба за 11 июня.

"Из-за отсутствия юридической нормы относительно конечных сроков прохождения военной службы по мобилизации в российской армии, отсутствия значительных достижений на поле боя и распространения панических настроений относительно будущих перспектив, среди российских мобилизованных участились случаи невыполнения приказов, саботажа, неуставных взаимоотношений, а также дезертирства", - объясняет причины Генштаба.

Нарушителей доставляют в специальные роты, которые затем используют для так называемых "Мясных штурмов" - то есть таких, где не жалеют человеческих ресурсов. Отмечается, что это приказ начальника генштаба РФ.

Авиация ВСУ за сутки нанесла 16 ударов по районам скопления оккупантов

Еще 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Также украинские военные уничтожили 4 вражеских разведывательных БПЛА разных типов.

В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, 5 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 1 артиллерийское подразделение на огневой позиции и еще 4 важных объекта противника.

Враг нанес 92 авиаудара и совершил 45 обстрелов с РСЗО по территории Украины

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив 8 ракет, в частности, 4 крылатые ракеты наземного базирования "Искандер" и 35 иранских ударных БпЛА типа "Shahed" по военным объектам и объектам критической инфраструктуры.

Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 2 крылатые ракеты и 20 ударных БпЛА типа Shahed.

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей, продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки на указанном участке фронта произошло 35 боевых столкновений.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

В других направлениях ситуация такова:

На Северском и Слобожанском направлениях враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Сеньковка Черниговской области; Нововасиловка, Середина-Буда, Чуйковка, Харьковка, Сосновка, Волковка, Степок, Большая Писаревка, Поповка, Дмитровка Сумской области, а также Уды, Старица, Волчанск, Бударки, Нестерное и Малая Волча на Харьковщине.

враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Сеньковка Черниговской области; Нововасиловка, Середина-Буда, Чуйковка, Харьковка, Сосновка, Волковка, Степок, Большая Писаревка, Поповка, Дмитровка Сумской области, а также Уды, Старица, Волчанск, Бударки, Нестерное и Малая Волча на Харьковщине. На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Кисловки и Котляровки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Петро-Ивановка, Новомлынск, Западное, Масютовка, Кисловка, Табаевка на Харьковщине и Новоселовке Луганской области.

противник нанес авиационные удары в районах Кисловки и Котляровки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Петро-Ивановка, Новомлынск, Западное, Масютовка, Кисловка, Табаевка на Харьковщине и Новоселовке Луганской области. На Лиманском направлении в течение минувших суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Невское, Ямполевка, Заречное, Лиман, Спорное, Веселое, Раздолевка и Рай-Александровка Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка и Ямполевка Луганской области, Торское, Верхнекаменноое, Спорное и Раздолевка на Донетчине.

в течение минувших суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Невское, Ямполевка, Заречное, Лиман, Спорное, Веселое, Раздолевка и Рай-Александровка Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка и Ямполевка Луганской области, Торское, Верхнекаменноое, Спорное и Раздолевка на Донетчине. На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в направлении Белой Горы, успеха не имел. Нанес авиаудары в районах населенных пунктов Белая Гора, Дилиевка, Торецк и Нью-Йорк Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Орехово-Василовка, Ивановское, Белая Гора, Дружба, Торецк, Железное и Северное.

противник вел наступательные действия в направлении Белой Горы, успеха не имел. Нанес авиаудары в районах населенных пунктов Белая Гора, Дилиевка, Торецк и Нью-Йорк Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Орехово-Василовка, Ивановское, Белая Гора, Дружба, Торецк, Железное и Северное. На Авдеевском направлении противник наступательных действий не производил. Нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Невельского. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Первомайское и Карловка Донецкой области.

противник наступательных действий не производил. Нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Невельского. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Первомайское и Карловка Донецкой области. На Марьинском направлении наши защитники отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки. В то же время, враг совершил артиллерийские обстрелы в районах Острого, Максимильяновки, Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.

наши защитники отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки. В то же время, враг совершил артиллерийские обстрелы в районах Острого, Максимильяновки, Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. На Шахтерском направлении враг нанес авиаудары в районах Пречистовки, Золотой Нивы и Великой Новоселки и обстрелял из артиллерии Угледар Донецкой области.

враг нанес авиаудары в районах Пречистовки, Золотой Нивы и Великой Новоселки и обстрелял из артиллерии Угледар Донецкой области. В Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Нанес авиационные удары в районах Новопавловки, Гуляйполя и Орехова Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов. Среди них - Времовка, Новоселка и Новополь Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Степное и Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Садовый и Херсон.

Вечером субботы, 10 июня, российские войска устроили террор для жителей временно оккупированного Мелитополя Запорожской области.