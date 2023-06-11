Российских военных, не выполняющих приказы командования, руководство использует для "мясных штурмов", - Генштаб
В Генштабе рассказали, что из-за отсутствия успехов на фронте, российские военные все чаще не выполняют приказы командования или пытаются дезертировать. Для регулирования подобных инцидентов военное руководство врага использует нарушителей для "мясных штурмов"
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба за 11 июня.
"Из-за отсутствия юридической нормы относительно конечных сроков прохождения военной службы по мобилизации в российской армии, отсутствия значительных достижений на поле боя и распространения панических настроений относительно будущих перспектив, среди российских мобилизованных участились случаи невыполнения приказов, саботажа, неуставных взаимоотношений, а также дезертирства", - объясняет причины Генштаба.
Нарушителей доставляют в специальные роты, которые затем используют для так называемых "Мясных штурмов" - то есть таких, где не жалеют человеческих ресурсов. Отмечается, что это приказ начальника генштаба РФ.
Авиация ВСУ за сутки нанесла 16 ударов по районам скопления оккупантов
Еще 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.
Также украинские военные уничтожили 4 вражеских разведывательных БПЛА разных типов.
В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, 5 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 1 артиллерийское подразделение на огневой позиции и еще 4 важных объекта противника.
Враг нанес 92 авиаудара и совершил 45 обстрелов с РСЗО по территории Украины
За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив 8 ракет, в частности, 4 крылатые ракеты наземного базирования "Искандер" и 35 иранских ударных БпЛА типа "Shahed" по военным объектам и объектам критической инфраструктуры.
Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 2 крылатые ракеты и 20 ударных БпЛА типа Shahed.
Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей, продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки на указанном участке фронта произошло 35 боевых столкновений.
В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
В других направлениях ситуация такова:
- На Северском и Слобожанском направлениях враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Сеньковка Черниговской области; Нововасиловка, Середина-Буда, Чуйковка, Харьковка, Сосновка, Волковка, Степок, Большая Писаревка, Поповка, Дмитровка Сумской области, а также Уды, Старица, Волчанск, Бударки, Нестерное и Малая Волча на Харьковщине.
- На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Кисловки и Котляровки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Петро-Ивановка, Новомлынск, Западное, Масютовка, Кисловка, Табаевка на Харьковщине и Новоселовке Луганской области.
- На Лиманском направлении в течение минувших суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Невское, Ямполевка, Заречное, Лиман, Спорное, Веселое, Раздолевка и Рай-Александровка Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка и Ямполевка Луганской области, Торское, Верхнекаменноое, Спорное и Раздолевка на Донетчине.
- На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в направлении Белой Горы, успеха не имел. Нанес авиаудары в районах населенных пунктов Белая Гора, Дилиевка, Торецк и Нью-Йорк Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Орехово-Василовка, Ивановское, Белая Гора, Дружба, Торецк, Железное и Северное.
- На Авдеевском направлении противник наступательных действий не производил. Нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Невельского. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Первомайское и Карловка Донецкой области.
- На Марьинском направлении наши защитники отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки. В то же время, враг совершил артиллерийские обстрелы в районах Острого, Максимильяновки, Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.
- На Шахтерском направлении враг нанес авиаудары в районах Пречистовки, Золотой Нивы и Великой Новоселки и обстрелял из артиллерии Угледар Донецкой области.
- В Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Нанес авиационные удары в районах Новопавловки, Гуляйполя и Орехова Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов. Среди них - Времовка, Новоселка и Новополь Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Степное и Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Садовый и Херсон.
Вечером субботы, 10 июня, российские войска устроили террор для жителей временно оккупированного Мелитополя Запорожской области.
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