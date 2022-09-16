Об этом пишет BBC со ссылкой на родственники оккупантов.

Сообщается, что командование РФ оказывает давление на российских срочников для подписания контракта. В настоящее время их готовят отправлять оборонять государственную границу со стороны Белгородской области.

Матери трех военных армии РФ, которые пошли на службу в 1-й гвардейский мотострелковый полк в подмосковном Наро-Фоминске, рассказали, что летом, пока солдаты учились, в части не было офицеров. В начале сентября стало известно, что в ближайшие дни подразделение отправится в Белгородскую область на границу с Украиной.

"Родственники военнослужащих, которые отправляются на границу, рассказывают, что на солдат давят с предложениями скорее подписать контракт, после чего их можно будет отправлять в зону боевых действий. Офицеры настаивали, что новобранцам нужно скорее подписать контракты, а когда один из них намеренно сделал в приготовленном для него документе несколько грубых орфографических ошибок, бумагу в его присутствии сожгли, после чего солдату было сказано, что на границу он отправится в любом случае, рассказывает мама одного из призывников", - говорится в сообщении.

Родственники рашистов говорят, что "формально они находятся на территории России, границу не пересекают, а значит не участвуют в боевых действиях". Хотя, по словам близких российских солдат, в начале вторжения РФ в Украину в этом полку погибли среди срочников, затем их вывели на территорию России, но не вернули к месту постоянной дислокации части в Подмосковье.

Журналист Владимир Молчанов сообщил, что на временно оккупированных территориях Херсонской области оккупанты объявили о мобилизации местного населения.

В России на ротацию в Украину ждут жителей Дальнего Востока и Камчатки. В то время как с россиян собирают деньги на зимнюю форму для рашистов.

Россия пытается приобрести боеприпасы к "пионам" и "ураганам" у стран Центральной Азии.

Спецоперация переросла в полноценную войну. Требуется мобилизация сил и ресурсов. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов на заседании госдумы во вторник, 13 сентября.

Кремль вдвое усилил скрытую мобилизацию из-за поражения в Харьковской области. В Чечне начали призывать к "самомобилизации", чтобы доказать свою готовность помочь России, говорят аналитики.

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