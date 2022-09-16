Российских срочников готовят охранять Белгородскую область: ехать хотят только четверо, – BBC
Срочников из Таманской дивизии готовят отправлять для охраны границ Белгородской области. Желающими вызывались только четверо
Об этом пишет BBC со ссылкой на родственники оккупантов.
Сообщается, что командование РФ оказывает давление на российских срочников для подписания контракта. В настоящее время их готовят отправлять оборонять государственную границу со стороны Белгородской области.
Матери трех военных армии РФ, которые пошли на службу в 1-й гвардейский мотострелковый полк в подмосковном Наро-Фоминске, рассказали, что летом, пока солдаты учились, в части не было офицеров. В начале сентября стало известно, что в ближайшие дни подразделение отправится в Белгородскую область на границу с Украиной.
"Родственники военнослужащих, которые отправляются на границу, рассказывают, что на солдат давят с предложениями скорее подписать контракт, после чего их можно будет отправлять в зону боевых действий. Офицеры настаивали, что новобранцам нужно скорее подписать контракты, а когда один из них намеренно сделал в приготовленном для него документе несколько грубых орфографических ошибок, бумагу в его присутствии сожгли, после чего солдату было сказано, что на границу он отправится в любом случае, рассказывает мама одного из призывников", - говорится в сообщении.
Родственники рашистов говорят, что "формально они находятся на территории России, границу не пересекают, а значит не участвуют в боевых действиях". Хотя, по словам близких российских солдат, в начале вторжения РФ в Украину в этом полку погибли среди срочников, затем их вывели на территорию России, но не вернули к месту постоянной дислокации части в Подмосковье.
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