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Война с Россией: хроника
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Российских провайдеров отключают от международного обмена трафиком

12 мартa, 2022 суббота
12:18
война с Россией провайдер

Лондонская точка обмена интернет-трафиком LINX начала отключать Россию от скоростного Интернета

Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Теперь российские провайдеры будут работать через Азию.

"LINX отключает ключевых провайдеров РФ (Ростелеком, МегаФон) от международного обмена трафиком. Теперь трафик пойдет через Азию, следовательно, ожидаются джитры, задержки, падения пингов", – говорится в сообщении.

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санкции против России
Михаил Федоров
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