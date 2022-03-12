Российских провайдеров отключают от международного обмена трафиком

Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Теперь российские провайдеры будут работать через Азию.



"LINX отключает ключевых провайдеров РФ (Ростелеком, МегаФон) от международного обмена трафиком. Теперь трафик пойдет через Азию, следовательно, ожидаются джитры, задержки, падения пингов", – говорится в сообщении.

Напомним, 4 марта Роскомнадзор принял решение о блокировании доступа к соцсети Facebook .

Также известно, что соцсеть Instagram перестанет работать на территории России с понедельника, 14 марта.