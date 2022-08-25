English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Мир Российских пропагандистов необходимо судить как военных преступников, - польские журналисты

Российских пропагандистов необходимо судить как военных преступников, - польские журналисты

25 августа, 2022 четверг
15:42
Мир

24 августа представители Главного совета Ассоциации польских журналистов выступили с заявлением, в котором просят судить российских пропагандистов, разжигающих в СМИ ненависть к Украине и восторг от войны Москвы

Об этом говорится в заявлении Ассоциации польских журналистов.

"В связи с варварским вторжением России в независимую Украину, которое длится уже полгода, как представители Ассоциации польских журналистов в очередной раз требуем возложить ответственность за совершенные там преступления против мирного населения не только на бандитов в российской форме, но и на "журналистов" – пропагандистов кремлевского режима.

Пропагандисты не только дезинформируют мировое общественное мнение о кровавой агрессии Москвы против Украины, но и побуждают его к борьбе с украинцами во имя империалистических интересов Путина и его сторонников", – говорится в заявлении.

Среди враждебных пропагандистов выделяют Маргариту Симонян, Владимира Соловьева, Дмитрия Киселева, Ольгу Скабееву и других: "Следует - после падения Путина - судить как военных преступников".

В заявлении руководство SDP подчеркивается, что мошенничество, дезинформация и разжигание ненависти, убийства мирных людей в независимой стране не будут считаться журналистикой.

"Мировые журналистские организации и национальные медиаассоциации должны постоянно влиять на демократические правительства и международные институции, чтобы учитывая очевидную необходимость готовить трибуналы для бандитов российской армии, которые сеют террор в Украине, а также российских пропагандистов, которые поощряют агрессию против Украины в кремлевских СМИ и пытаются оправдать массовые убийства, изнасилования и ограбления", - побуждают польские журналисты.

  • Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 18 августа.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Общество
Россия
Польша
журналисты
пропаганда
руские фейки
Читайте также:
єДопомога
23 августа, 2022 вторник
Еще 10 тысяч украинцев смогут получить помощь от международной организации
Сергій Шойгу
24 августа, 2022 среда
Шойгу объяснил, почему "спецоперация" в Украине затянулась на полгода
Алексей Резников
24 августа, 2022 среда
Washington Post обнародовал содержание ультиматума, которое Шойгу передал Резникову вскоре после вторжения
Киев
+32°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.54
    Покупка 39.54
    Продажа 40.37
  • EUR
    Покупка 39.48
    Продажа 40.5
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
25 августа
17:11
Эксклюзив
Николай Княжицкий
Власть сосредотачивается на концентрации всех медиа в одних руках ради собственной пропаганды, - Княжицкий
17:01
На Киевском железнодорожном вокзале задержан пассажир с боевой гранатой
16:50
Командовал кадыровцами на Луганщине: секретарю совета безопасности Чечни заочно сообщили о подозрении
16:45
МАГАТЭ планирует посетить Запорожскую АЭС до 5 сентября, - Bloomberg
16:38
Запорожская АЭС впервые в истории полностью отключена от энергосети, - Энергоатом
16:34
Эксклюзив
Допуск инспекторов МАГАТЭ не решит проблему вокруг ЗАЭС, - дипломат Ельченко
16:33
Россияне обстреляли ромаду на Сумщине: разрушены жилые дома и хозяйственные постройки
16:27
Никакой подготовки к референдумам на оккупированных землях Украины не ведется. О них говорили, чтобы побуждать Киев к переговорам, - росСМИ
16:23
Санкции почти остановили морской экспорт российского угля, - Bloomberg
16:12
В Мариуполе из-за бездействия оккупантов разгорелся масштабный пожар: горят дома и школа, - советник мэра
15:43
"Гадяцкое сафари": стартовало голосование за эскиз первой марки Полтавщины военного времени
15:32
путин
Плюс почти 140 тыс.: Путин увеличил численность армии РФ до более чем 2 млн человек с 2023 года
15:26
Эксклюзив
ВСУ не позволяют врагу продвигаться по суше на Юге, - руководитель пресс-центра ОК "Юг" Гуменюк
15:24
В Запорожской области российские оккупанты обстреляли жилые дома, погиб 17-летний парень
15:23
Интервью
Директор Украинского института Владимир Шейко: Мы стараемся быть неудобными в наших проектах для Запада, иначе мы проигрываем
15:21
Большинство мариупольцев отказываются идти на оккупационный "референдум" и озлоблены против захватчиков и коллаборантов, – разведка
15:14
Пять депутатов от ОПЗЖ из Мариуполя подозревают в сотрудничестве с оккупантами
15:05
При содействии Google: для украинских предпринимателей и госслужащих запускают бесплатное обучение по цифровым возможностям
14:59
В Киеве находится с визитом глава МИД Италии, уже посетил Ирпень
14:59
Обновлено
Рашистский обстрел поселка Чаплино на Днепропетровщине: трое из четырех раненых детей находятся в тяжелом состоянии
14:47
суд
Шпионил в правительстве Украины: агента РФ приговорили к 12 годам лишения свободы
14:44
Эксклюзив
ЕС как геополитический игрок оказался мощнее НАТО, - военный эксперт Самусь
14:41
Эксклюзив
В новом пакете военной помощи от США есть интересные образцы вооружения, направленные на усиление ударных возможностей и ПВО, - Згурец
14:35
Эксклюзив
Польская САУ Krab может стать одной из основных гаубиц для вооружения специализированных артбригад, – главный редактор Defense Express Катков
14:21
В День Независимости самолеты оккупантов совершили около 200 вылетов, столько же было тревог, - Воздушные силы
14:14
Во временно оккупированном Мелитополе паспорта РФ получили не более тысячи жителей, - мэр
14:10
Эксклюзив
Важно разблокировать металлургический экспорт из Украины, – экономический журналист Крамаренко
13:58
Обновлено
Энергодар из-за российских обстрелов оказался на грани гуманитарной катастрофы, в городе нет света и воды, - мэр
13:46
Эксклюзив
Раненых из Чаплиного привозили целыми семьями с множественными обломочными ранениями и травматическими ампутациями, - волонтер Корчинская
13:39
В Приазовском в Запорожье взорвали штаб, где оккупанты готовились к псевдореферендуму, - мэр Мелитополя
13:22
Евгения Бильченко
Вербовала корректировщиков для РФ: киевскую экс-преподательницу подозревают в госизмене, в приведенных данных узнали украинофобку Бильченко
13:02
Антониу Гутерреш
ООН поддержит любую миссию МАГАТЭ через территорию Украины на ЗАЭС, - Гутерреш
12:58
Норвегия отобрала у России роль крупнейшего поставщика газа в Европе, - Business Insider
12:50
Эксклюзив
Нас ожидает серьезное оживление боевых действий, 3-й армейский корпус РФ перемещают из Подмосковья, - полковник ВСУ Селезнев
12:40
На фото вертоліт Ка-52
К границам Украины Россия стянула более 400 самолетов и 360 боевых вертолетов, - пресс-секретарь Командования Воздушных сил ВСУ
12:34
Испания отправила в Украину батарею ПВО, боеприпасы и бронированные авто
12:31
Эксклюзив
Морской порт Одессы
Невозможность транспортировать железную руду по морю является ударом по экономике Украины, - экономист Горюнов
12:14
Число погибших детей в результате полномасштабной агрессии РФ возросло до 376, - Офис генпрокурора
12:06
испания истребитель
Вопрос истребителей для Украины обсуждается, но на передачу уйдут годы, - Пентагон
11:56
Петр Порошенко: победа Украины нужна всему миру, потому что речь идет о глобальной безопасности, в том числе энергетической и ядерной
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV