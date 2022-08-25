Российских пропагандистов необходимо судить как военных преступников, - польские журналисты

Об этом говорится в заявлении Ассоциации польских журналистов.

"В связи с варварским вторжением России в независимую Украину, которое длится уже полгода, как представители Ассоциации польских журналистов в очередной раз требуем возложить ответственность за совершенные там преступления против мирного населения не только на бандитов в российской форме, но и на "журналистов" – пропагандистов кремлевского режима.

Пропагандисты не только дезинформируют мировое общественное мнение о кровавой агрессии Москвы против Украины, но и побуждают его к борьбе с украинцами во имя империалистических интересов Путина и его сторонников", – говорится в заявлении.

Среди враждебных пропагандистов выделяют Маргариту Симонян, Владимира Соловьева, Дмитрия Киселева, Ольгу Скабееву и других: "Следует - после падения Путина - судить как военных преступников".

В заявлении руководство SDP подчеркивается, что мошенничество, дезинформация и разжигание ненависти, убийства мирных людей в независимой стране не будут считаться журналистикой.

"Мировые журналистские организации и национальные медиаассоциации должны постоянно влиять на демократические правительства и международные институции, чтобы учитывая очевидную необходимость готовить трибуналы для бандитов российской армии, которые сеют террор в Украине, а также российских пропагандистов, которые поощряют агрессию против Украины в кремлевских СМИ и пытаются оправдать массовые убийства, изнасилования и ограбления", - побуждают польские журналисты.

Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 18 августа.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb