Российских пропагандистов необходимо судить как военных преступников, - польские журналисты
24 августа представители Главного совета Ассоциации польских журналистов выступили с заявлением, в котором просят судить российских пропагандистов, разжигающих в СМИ ненависть к Украине и восторг от войны Москвы
Об этом говорится в заявлении Ассоциации польских журналистов.
"В связи с варварским вторжением России в независимую Украину, которое длится уже полгода, как представители Ассоциации польских журналистов в очередной раз требуем возложить ответственность за совершенные там преступления против мирного населения не только на бандитов в российской форме, но и на "журналистов" – пропагандистов кремлевского режима.
Пропагандисты не только дезинформируют мировое общественное мнение о кровавой агрессии Москвы против Украины, но и побуждают его к борьбе с украинцами во имя империалистических интересов Путина и его сторонников", – говорится в заявлении.
Среди враждебных пропагандистов выделяют Маргариту Симонян, Владимира Соловьева, Дмитрия Киселева, Ольгу Скабееву и других: "Следует - после падения Путина - судить как военных преступников".
В заявлении руководство SDP подчеркивается, что мошенничество, дезинформация и разжигание ненависти, убийства мирных людей в независимой стране не будут считаться журналистикой.
"Мировые журналистские организации и национальные медиаассоциации должны постоянно влиять на демократические правительства и международные институции, чтобы учитывая очевидную необходимость готовить трибуналы для бандитов российской армии, которые сеют террор в Украине, а также российских пропагандистов, которые поощряют агрессию против Украины в кремлевских СМИ и пытаются оправдать массовые убийства, изнасилования и ограбления", - побуждают польские журналисты.
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