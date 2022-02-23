Российских олимпийцев на две недели закрыли на карантин перед встречей с Путиным

Об этом сообщают российские СМИ.

Отмечается, что призеров Олимпийских игр в Пекине посадили на карантин на базе в Новогорске, под Москвой, ради встречи с Путиным, которая должна состояться 4 марта.

"На встрече будут также фигуристы, несмотря на то что сезон продолжается. В Новогорске им созданы возможности для продолжения подготовки к чемпионату мира, который стартует 21 марта", - заявил источник в ОКР.

В сентябре прошлого года медалистов Олимпиады-2020 из ОКР также закрывали на карантин перед встречей с Путиным.

Сборная ОКР завоевала в Пекине 32 награды - 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых и заняла в общем медальном зачете девятое место.

Сборная России не имеет права выступать на Олимпиадах под своим флагом из-за систематических нарушений антидопинговых правил.

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