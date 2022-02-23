Российских олимпийцев на две недели закрыли на карантин перед встречей с Путиным
Представителей команды ОКР, выигравших медали Игр-2022 в Пекине, отправили на двухнедельный карантин перед встречей с президентом России Владимиром Путиным
Об этом сообщают российские СМИ.
Отмечается, что призеров Олимпийских игр в Пекине посадили на карантин на базе в Новогорске, под Москвой, ради встречи с Путиным, которая должна состояться 4 марта.
"На встрече будут также фигуристы, несмотря на то что сезон продолжается. В Новогорске им созданы возможности для продолжения подготовки к чемпионату мира, который стартует 21 марта", - заявил источник в ОКР.
В сентябре прошлого года медалистов Олимпиады-2020 из ОКР также закрывали на карантин перед встречей с Путиным.
Сборная ОКР завоевала в Пекине 32 награды - 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых и заняла в общем медальном зачете девятое место.
Сборная России не имеет права выступать на Олимпиадах под своим флагом из-за систематических нарушений антидопинговых правил.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.15
Покупка 29.15Продажа 29.9
-
EUR
Покупка 33.01Продажа 33.93
- Актуальное
- Важное