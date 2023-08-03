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Эксклюзив

Российских оккупантов интересует не столько Купянск, сколько выход к Лиману, - военный эксперт Снегирев

3 августа, 2023 четверг
09:59
Война с Россией

Дмитрий Снегирев, военный эксперт, соглава ОИ "Правое Дело", отметил, что противник пытается создать возможность для флангового охвата украинской группировки в Донецкой области

Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.

"Сейчас проходят тяжелые бои на Купянском направлении, район Лиман Первый – Синковка. Враг пытается прорвать позиции украинских войск. Российских оккупантов интересует не столько Купянск, сколько выход к Лиману, потому что это для них возможность флангового охвата украинской группировки в Донецкой области. На Сватовском направлении есть тактические успехи ВСУ. В районе Кармазиновки противнику, к сожалению, удалось форсировать реку Жеребец, и он продвинулся, захватив по разным оценкам до 25 кв. км. ВСУ отразили 18 кв. км ранее утраченных территорий", - прокомментировал военный эксперт.

Дмитрий Снегирев отметил, что по состоянию на сегодняшний день украинским защитникам удалось стабилизировать ситуацию, вернуть под контроль населенные пункты Надежда и Новоегоровка.

"На Лиманском направлении, говорим откровенно, тяжелая ситуация. Оккупанты имеют тактические успехи в районе Серебрянского лесничества, пытаются давить с нескольких сторон: из района Дибровы и так называемого Торского выступа, также со стороны Белогоровки. От Белогоровки чуть более 12 км до ключевых городов Луганщины , Северодонецка, Лисичанска и Рубежного.То есть ВСУ могут использовать Белогоровку в качестве плацдарма для дальнейшего наступления, поэтому оккупантам необходимо срезать это выступление", - пояснил соглава ОИ "Правое Дело".

Снегирев отметил, что на Купянско-Лиманском направлении сосредоточены элитные части вооруженных сил РФ.

Что известно об украинском контрнаступлении

4 июня на южном фронте Украины началось контрнаступление ВСУ, продолжившее серию наступательных акций под Бахмутом и на Белгородщине.

11 июня ВСУ заявили об освобождении населенных пунктов Благодатное, Нескучное и Макаровка у границы Донбасса и Запорожья. Утром 12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что государственный флаг снова развевается над Сторожевым в Донецкой области.

24 июня Силы обороны Украины официально подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

26 июня Анна Маляр сообщила, что за неделю ВСУ продвинулись от 1 до 2 км на восточных направлениях фронта. За время наступления на юге ВСУ уволили 130 квадратных километров. В этот же день Силы обороны вернули под контроль Украины село Ровнополь Донецкой области.

А министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что в рамках летней кампании контрнаступления Украина уже освободила больше территории, чем Россия захватила за все зимнее наступление.

Впоследствии госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Силы обороны отвоевали половину территорий, которую Россия оккупировала с начала полномасштабного вторжения.

На Бахмутском направлении Силы обороны 25 июля выбили россиян с позиций у Андреевки, на направлении Старомайорского – имели успех и закреплялись на достигнутых позициях. ВСУ сдерживали наступление россиян в районе Марьинки, а в других направлениях отражали атаки противника.

На следующий день в Генштабе сообщили, что Силы обороны продолжают наступать по трем направлениям. Российские же оккупанты пытались вернуть утраченное положение возле Работино Запорожской области. Тогда заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала , что Силы обороны продолжают успешно вести наступательные действия на южном фланге вокруг Бахмута. Жестокие бои продолжались в районе населенных пунктов Клищиевка, Курдюмовка, Андреевка.

Американские официальные лица заявили 26 июля, что в Украине сказали им, что армия сейчас участвует в главном направлении контрнаступления, перебрасывая больше войск и техники на самый западный из трех фронтов, вблизи Запорожья. В свою очередь, аналитики Института изучения войны (ISW) говорили , что наши воины запустили механизированную контрнаступательную операцию в Запорожской области и, вероятно, прорвали враждебные позиции обороны вблизи Орехова.

27 июля ВСУ на Купянском направлении отразили несколько вражеских штурмов без потери позиций, а на Бахмутском направлении наши воины постепенно двигались вперед. Бои несли достаточно жесткий характер. Враг вел интенсивный огонь. Генштаб сообщал, что Силы обороны ведут наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

В этот же день стало известно, что украинские воины освободили село Старомайорское в Донецкой области.

31 июля сообщалось, всего за время контрнаступления украинские военные освободили на юге более 204 кв. км территории, на Бахмутском направлении – еще около 37 кв. км.

А командующий Национальной гвардией Украины прокомментировал наступательные операции Сил обороны и заявил, что украинские силы могут совершить неожиданный прорыв.

2 августа Силы обороны выбили российских оккупантов с позиций возле Авдеевки в Донецкой области. ВСУ продолжают сдерживать наступление РФ на Купянском и Лиманском направлениях.

Аналитики The New York Times сообщили, что россияне перенапряжены, испытывают проблемы с логистикой, снабжением, персоналом и вооружением и становится заметным, как они начинают отступать.

На фронте в течение 2 августа между Силами обороны Украины и российским войском произошло 44 боестолкновения. Враг пытался восстановить утраченное положение на Бахмутском и Шахтерском направлениях.

Украина
російська армія
Луганщина
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