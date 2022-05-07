Российских офицеров снимают с боевых позиций для охраны "парада" в Мариуполе, - украинская разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.



Для круглосуточной охраны "делегации" и ее приспешников, приехавших в Мариуполь, весь командный состав 71 мотострелкового полка армии РФ заставили покинуть боевые позиции.

"Охранять кремлевских убийц, насильников, лживых пропагандистов и их местных прихвостней, приехавших в Мариуполь, заставили весь командный состав 71 мотострелкового полка оккупационных войск", - говорится в сообщении.



Российские военные жалуются из-за такого "унижения".

"Во время личного общения оккупанты жалуются друг другу на глупость московского командования и их унижение", - добавили в разведке.

Напомним, россияне отказываются от проведения "праздника" и "военного парада" во временно оккупированном Донецке и не готовятся к ним. По планам РФ, центром "торжеств" должен стать Мариуполь . Для этого в городе срочно убирают центральные улицы от завалов, тел убитых и неразорванных российских боеприпасов.

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