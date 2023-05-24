Российских курсантов отправят на войну с Украиной, - ЦНС
Курсанты высших учебных военных заведений РФ уже проходят обучение на границе с Украиной
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"Российские курсанты проходят обучение в боевых условиях в Курской и Брянской областях РФ. Стажировка происходит на опорных пунктах подразделений 4 танковой дивизии 1 ТА (Брянская обл. РФ) и 76 десантно-штурмовой дивизии (Курская обл. РФ). Данные соединения обеспечивают прикрытие границы с Украиной. В дальнейшем курсантов планируют привлекать к боевым действиям на территории России", - пишет ЦНС.
Центр национального сопротивления обращается к российским оккупантам и призывает безопасно сдаваться в плен.
- 24 мая сообщалось, что россияне активно эвакуируют секретную документацию из временно оккупированного Крыма.
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