О допуске теннисистов двух враждебных стран в турнир сообщила пресс-служба Ассоциации лаун-тенниса.

"Наше прошлогоднее решение запретить российским и белорусским игрокам участвовать в наших турнирах привело к значительным штрафным санкциям со стороны ATP и WTA, включая реальную перспективу прекращения нашего членства, если мы повторим запрет в 2023 году. Это означает отмену наших профессиональных теннисных мероприятий в Квине, Истборне, Бирмингеме и Ноттингеме в этом году и даже в будущем", - говорится в сообщении.

Российских и белорусских игроков обязали подписать декларацию о нейтралитете, а также отказаться от финансирования своих стран. В то же время от игроков не потребуют высказывать критику в адрес своих правительств.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал это решение безнравственным и призвал Великобританию отказать российским и белорусским теннисистам в визах.

"Решение Уимблдона позволить российским и белорусским игрокам соревноваться является аморальным. Прекратила ли Россия свою агрессию или зверства? Нет, просто Уимблдон решил пойти навстречу двум соучастникам преступления. Я призываю правительство Великобритании отказать их игрокам в визах", - написал он.