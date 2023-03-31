Российских и белорусских теннисистов вернули на Уимблдон. Кулеба назвал это решение безнравственным
Организаторы Уимблдона отменили запрет на участие в теннисном турнире российских и белорусских спортсменов. Украина считает это решение аморальным
О допуске теннисистов двух враждебных стран в турнир сообщила пресс-служба Ассоциации лаун-тенниса.
"Наше прошлогоднее решение запретить российским и белорусским игрокам участвовать в наших турнирах привело к значительным штрафным санкциям со стороны ATP и WTA, включая реальную перспективу прекращения нашего членства, если мы повторим запрет в 2023 году. Это означает отмену наших профессиональных теннисных мероприятий в Квине, Истборне, Бирмингеме и Ноттингеме в этом году и даже в будущем", - говорится в сообщении.
Российских и белорусских игроков обязали подписать декларацию о нейтралитете, а также отказаться от финансирования своих стран. В то же время от игроков не потребуют высказывать критику в адрес своих правительств.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал это решение безнравственным и призвал Великобританию отказать российским и белорусским теннисистам в визах.
"Решение Уимблдона позволить российским и белорусским игрокам соревноваться является аморальным. Прекратила ли Россия свою агрессию или зверства? Нет, просто Уимблдон решил пойти навстречу двум соучастникам преступления. Я призываю правительство Великобритании отказать их игрокам в визах", - написал он.
- Ранее в правительстве заявили, что украинские спортсмены не будут участвовать в турнирах, где будут представлены атлеты из России или Беларуси.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.5
Покупка 37.5Продажа 38.28
-
EUR
Покупка 40.42Продажа 41.2
- Актуальное
- Важное