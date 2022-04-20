Российских и белорусских теннисистов официально отстранили от "Уимблдона"

Об этом сообщает официальный сайт "Уимблдона".



"Уимблдон" стал первым крупным теннисным турниром, полностью запретившим россиянам и белорусам участвовать в личных соревнованиях.



"От имени Всеанглийского клуба и Комитета по руководству Чемпионата мы хотим выразить нашу постоянную поддержку всем, кто пострадал от конфликта в Украине в эти шокирующие и тяжелые времена. Мы разделяем общее осуждение незаконных действий России и внимательно рассмотрели ситуацию в контексте наших обязанностей перед игроками , нашим сообществом и общественностью Великобритании как британского спортивного заведения.Мы также учли указания правительства Великобритании относительно спортивных организаций и мероприятий.В условиях такой неоправданной и беспрецедентной военной агрессии, для российского режима было бы неприемлемо получать какие-либо выгоды от участия российских "Уимблдон", - говорится в заявлении организаторов.



Ранее сообщалось, что организаторы Уимблдонского турнира потребуют от игроков доказательств, что они не поддерживают российского диктатора Владимира Путина и не получают финансовую поддержку от России. Но, по информации The New York Times, от этого варианта отказались, чтобы игроки не подвергали риску свои семьи.



Уимблдон пройдет с 27 июня по 10 июля в пригороде Лондона.

11 марта украинская теннисистка Марта Костюк возмутилась из-за поведения российских коллег, не извинившихся за военную агрессию против нашей страны.

Утром 10 апреля в The New York Times анонсировали, что россиян и белорусов отстранят от участия в самом престижном в мировом теннисе Уимблдонском турнире.

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