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Российских и белорусских теннисистов не пустят на Уимблдон, - New York Times

20 апреля, 2022 среда
10:26
Спорт Даниил Медведев

Россиян и белорусов отстранили от участия в самом престижном в мировом теннисе Уимблдонском турнире

Об этом сообщает New York Times .

Россиянам и белорусам запретили играть на Уимблдоне в этом году из-за полномасштабной агрессии против Украины.

По данным NYT, соответствующее решение уже принято. Это подтвердил высокопоставленный теннисный чиновник, пожелавший остаться анонимным, потому что нет полномочий говорить от имени Всеанглийского теннисного клуба.

Ранее сообщалось, что организаторы Уимблдонского турнира потребуют от игроков доказательств, что они не поддерживают российского диктатора Владимира Путина и не получают финансовую поддержку от России. Однако от такого варианта отказались, чтобы игроки не подвергали риску свои семьи. Вместо этого решили полностью отстранить их от участия в Уимблдоне, который будет проходить с 27 июня по 10 июля в пригороде Лондона.

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война с Россией
русская агрессия
Уимблдон
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