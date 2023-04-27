Об этом заявил президент Ассоциации международных олимпийских федераций по летним видам спорта (ASOIF) Франческо Риччи Битти в интервью L'ÉQUIPE .

Он отметил, что спортсмены все равно будут подписывать декларацию о нейтралитете, сейчас ее разрабатывают юристы.

"Спортсмены будут иметь декларацию для подписания, но от них не будут требовать сказать, что они против войны, потому что это уголовное дело в России. Мы с юридической помощью разрабатываем модель декларации. Пилоты Формулы-1 уже ее подписывают", - отметил Риччи Битти.

В то же время он отметил, что пока еще не установлено, как проверять спортсменов на реальную нейтральность и соответствие критериям.

"Мы изучаем возможность поручить эту задачу Спортивному арбитражному суду", – добавил президент Ассоциации.