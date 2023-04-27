Российских и белорусских спортсменов не будут заставлять письменно осуждать вторжение РФ в Украину, - президент ASOIF
Спортсменов из Беларуси и РФ не будут вынуждать в письменном виде осуждать вторжение РФ в Украину для продолжения соревнований, поскольку это является уголовным делом в России
Об этом заявил президент Ассоциации международных олимпийских федераций по летним видам спорта (ASOIF) Франческо Риччи Битти в интервью L'ÉQUIPE .
Он отметил, что спортсмены все равно будут подписывать декларацию о нейтралитете, сейчас ее разрабатывают юристы.
"Спортсмены будут иметь декларацию для подписания, но от них не будут требовать сказать, что они против войны, потому что это уголовное дело в России. Мы с юридической помощью разрабатываем модель декларации. Пилоты Формулы-1 уже ее подписывают", - отметил Риччи Битти.
В то же время он отметил, что пока еще не установлено, как проверять спортсменов на реальную нейтральность и соответствие критериям.
"Мы изучаем возможность поручить эту задачу Спортивному арбитражному суду", – добавил президент Ассоциации.
- Франция и Великобритания выступили против участия в соревнованиях российских спортсменов даже под нейтральным флагом, поскольку они все еще могут финансироваться правительствами своих стран.
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