Об этом сообщает Inside the Games.

"До 500 спортсменам из России и Беларуси будет позволено участвовать в нынешних Азиатских играх в Ханчжоу, чтобы помочь им получить квалификацию на Олимпиаду в следующем году в Париже", - говорится в сообщении.

На этих соревнованиях россияне и белорусы будут участвовать как нейтральные спортсмены: без флагов, гимнов и другой национальной символики. К тому же, они не будут претендовать на медали. Однако это позволит спортсменам из Беларуси и России возможность пройти квалификацию на Олимпиаду-2024 в Париже.

Международные федерации по олимпийским видам спорта, которые будут представлены в программе Парижа-2024, будут самостоятельно определять, допускать ли российских и белорусских спортсменов к Азиатским играм 2023 года.

Сообщается, что Олимпийский комитет Азии пригласил на соревнования для РФ и Беларуси еще в январе, когда Международный олимпийский комитет (МОК) впервые заявил о необходимости вернуть спортсменов из этих стран на международные турниры.

Что известно об участии россиян и белорусов в Олимпиаде

27 января глава МОК Томас Бах заявил, что выступает за участие россиян и белорусов в Олимпиаде-2024, даже несмотря на угрозы Украины бойкотировать Игры. По словам президента Международного олимпийского комитета, заявление о бойкоте Олимпиады-2024, от президента Национального олимпийского комитета Украины Вадима Гутцайта, "не соответствует миссии МОК".

29 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил , что написал письмо лидеру Франции Эмманюэлю Макрону из-за возможного допуска россиян на Олимпиаду-2024 в Париже.

Также 30 января советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал МОК, выступающий за участие россиян и белорусов в Олимпиаде-2024, промоутером войны РФ против Украины. А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил , что в случае допуска россиян к Олимпиаде-2024, на Играх в Париже смогут выступить представители армии РФ. Также Владимир Кличко заявил , что восстановление российских и белорусских спортсменов на Олимпийских Играх - это "измена олимпийского духа" и "монументальная ошибка".

В МОК ответили на критику со стороны украинской власти и спортивного сообщества, назвав ее "клеветой". Впоследствии в Латвии сообщили , что страна не будет участвовать в Олимпийских играх 2024 вместе с россиянами и белорусами, если на момент игр в Украине будет продолжаться война.

В феврале Олимпийский совет Азии принял решение об участии спортсменов из России и Беларуси в Азиатских играх без предварительных консультаций с 45 странами, которые на них выступят. В совете объяснили, что 500 спортсменов из Беларуси и РФ не будут участвовать в розыгрыше медалей и не будут получать награды. Также OCA пообещала обеспечить, чтобы азиатские спортсмены не попали в невыгодное положение в борьбе за лицензии на Олимпиад-2024.

20 февраля требование отстранить атлетов из РФ и Белоруссии от Олимпиады поддержали 34 страны. Уже 21 февраля МОК назвал резолюцию Европарламента с требованием отстранить россиян и белорусов от международных соревнований противоречащей миссии Олимпийских игр. Президент МОК Томас Бах заявил , что отстранение россиян и белорусов от международных соревнований является нарушением прав человека.

30 марта Кабинет Министров принял решение, что украинские спортсмены будут бойкотировать турниры, на которых будут представлены спортсмены из России или Белоруссии. В апреле президент ПАСЕ Тини Кокс назвал недопустимым участие россиян и белорусов в Олимпиаде-2024 из-за войны РФ против Украины.