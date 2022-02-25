Российских диверсантов, захвативших технику ВСУ, обезвредили

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.



"Российские военные захватили два автомобиля ВСУ, переоделись в форму украинских военных и на скорости двигаются в центр Киева со стороны Оболони. За ними следует колонна российских военных грузовиков. Они обязательно будут обезврежены", – написала Маляр.



Впоследствии она обновила свой пост "обезвреженные".



Из сообщения на facebook-странице Минобороны стало ясно, что диверсантов "засекли" и нейтрализовали на Оболони в Киеве.





Напомним, перед тем на странице Операции объединенных сил сообщали , что диверсионно-разведывательные группы вооруженных сил РФ используют автомобильную технику, захваченную в Национальной гвардии Украины, для глубокого проникновения в тыл украинских позиций.

В частности, враги использовали два ББМ "Казак", три КРАЗА и ГАЗ-66. В Минобороны уточнили номерные знаки автомобилей: Козак 6163, 6164, КрАЗ АИ5976, АИ5966, ГАЗ66, АИ5866

В ВСУ призывали быть бдительными и в случае получения какой-либо информации сообщать правоохранительным органам.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb