Российские замороженные активы должны стать основным источником финансирования восстановления Украины, - ЕБРР
Финансирование восстановления Украины после войны должно в основном происходить за счет российских арестованных активов
Об этом сообщил директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне на конференции в Лугано, посвященной восстановлению Украины после войны, пишет Интерфакс-Украина.
"Возможно, есть и другие мнения. Но разбивка должна быть такова: 60% – конфискованных российских активов и 40% – частного сектора", – сказал он.
По мнению Патроне, для реализации плана восстановления Украины после войны, проект которого представило правительство на конференции, необходима координация между международными партнерами, а не только между правительством и мировым сообществом.
- Напомним, представленный в Лугано проект плана восстановления Украины после войны требует $750 млрд инвестиций.
- Президент Швейцарии Игнацио Кассис заявил, что на конференции в Лугано будут разработаны принципы, которые станут фундаментом для дальнейшего восстановления Украины.
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