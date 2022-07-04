Об этом сообщил директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне на конференции в Лугано, посвященной восстановлению Украины после войны, пишет Интерфакс-Украина.

"Возможно, есть и другие мнения. Но разбивка должна быть такова: 60% – конфискованных российских активов и 40% – частного сектора", – сказал он.

По мнению Патроне, для реализации плана восстановления Украины после войны, проект которого представило правительство на конференции, необходима координация между международными партнерами, а не только между правительством и мировым сообществом.

Напомним, представленный в Лугано проект плана восстановления Украины после войны требует $750 млрд инвестиций.

Президент Швейцарии Игнацио Кассис заявил, что на конференции в Лугано будут разработаны принципы, которые станут фундаментом для дальнейшего восстановления Украины.