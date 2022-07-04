English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Экономика Российские замороженные активы должны стать основным источником финансирования восстановления Украины, - ЕБРР

Российские замороженные активы должны стать основным источником финансирования восстановления Украины, - ЕБРР

4 июля, 2022 понедельник
19:29
Экономика

Финансирование восстановления Украины после войны должно в основном происходить за счет российских арестованных активов

Об этом сообщил директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне на конференции в Лугано, посвященной восстановлению Украины после войны, пишет Интерфакс-Украина.

"Возможно, есть и другие мнения. Но разбивка должна быть такова: 60% – конфискованных российских активов и 40% – частного сектора", – сказал он.

По мнению Патроне, для реализации плана восстановления Украины после войны, проект которого представило правительство на конференции, необходима координация между международными партнерами, а не только между правительством и мировым сообществом.

  • Напомним, представленный в Лугано проект плана восстановления Украины после войны требует $750 млрд инвестиций.
  • Президент Швейцарии Игнацио Кассис заявил, что на конференции в Лугано будут разработаны принципы, которые станут фундаментом для дальнейшего восстановления Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

востановление Украины
Читайте также:
Захисники Маріуполя
3 июля, 2022 воскресенье
Тяжелые ранения, ампутация, сепсис: руководитель патронатной службы полка "Азов" рассказала о состоянии освобожденных бойцов
путін путлер
4 июля, 2022 понедельник
Разведка раскрыла два варианта, при которых рухнет режим Путина в России
Андрій Піонтковський
3 июля, 2022 воскресенье
Ракетными ударами Путин хочет добиться, чтобы сам украинский народ заставил украинское руководство подписать капитуляцию, – Пионтковский
Киев
+26°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.45
    Покупка 34.45
    Продажа 35.16
  • EUR
    Покупка 35.68
    Продажа 36.8
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
4 июля
20:36
В акватории Черного моря оккупанты удерживают в готовности три носителя высокоточного оружия, - Генштаб
20:33
"Слуга народа" хочет монополизировать право на борьбу за Украину – расследование
20:09
Эксклюзив
Славянск уже стал прифронтовым, ближайшие позиции россиян в 7-10 км от города, - мэр
20:07
Флаг на Змеином еще не развевается. Его поднимут военные, - спикер ОК "Юг"
20:01
Следующую конференцию по восстановлению Украины примет Великобритания, - премьер
19:55
россия дипломат
В РФ запустили Центр регистрации ядерных взрывов для "укрепления обороноспособности", - росСМИ
19:54
Зеленский встретился с премьер-министром Швеции. Она в Киеве впервые
19:51
Факты сексуального насилия, обнародованные Денисовой, расследуются, — замглавы МВД
19:33
Люди научились разбираться в тех вещах, о которых никогда и не думали. Взрывотехник из Ривне рассказал, как приходится разминировать страну
19:16
Генерал Ходжес считает, что Украина должна атаковать аэродромы, которые Россия использует для пуска крылатых ракет
19:11
Он боролся за Украину, свободную от коррупции. Урсула фон дер Ляен в Лугано вспомнила о Романе Ратушном
18:53
Газпром
Немецкие банкиры опасаются "резкого дефолта" после отказа от российского газа, - Bloomberg
18:30
Обновлено
Представленный в Лугано проект плана восстановления Украины после войны потребует $750 млрд инвестиций
18:24
Россияне обстреляли Сумщину с вертолета, повреждена школа
18:20
ЕС планирует создать платформу для координации восстановления Украины, - фон дер Ляен
18:01
На границах Украины нет ударных сил оккупантов – Госпогранслужба
17:59
Шведская премьер-министр Магдалена Андерссон посетила Бучу и Бородянку
17:56
Эксклюзив
Россиян собирают воевать из глубинки, европейская часть РФ не чувствует войны, - боец ВСУ Сазонов
17:56
Ведущая неправительственная организация Швейцарии Public Eye назвала страну "убежищем" для олигархов РФ
17:54
Эксклюзив
Уничтожаем наступательный потенциал врага на Славянском направлении, - боец "Легиона Свободы" Андрийко
17:33
Эксклюзив
Неэффективно бросать деньги в прогнившую систему: сначала должны идти реформы, а потом деньги, - дипломат Омелян
17:05
Эксклюзив
Освобождение Змеиного отодвинуло россиян на 100-150 км в акватории Черного моря, - спикер штаба Одесской ОВА Братчук
17:05
Собирал разведданные о дислокации и перемещении украинских войск: на Одесчине СБУ задержала вражеского агента
17:00
Карта боевых действий в Украине: обзор событий 1-3 июля
16:59
Арсений Яценюк
Главная задача Киева – создать самую мощную команду по строительству нового европейского государства, - Яценюк
16:56
Руководитель военной администрации Кривого Рога анонсировал "ласковый" переход на украинский язык
16:55
"Самая дорогая инъекция в мире": Минздрав впервые получил препарат для детей со спинальной мышечной атрофией
16:48
Европейский инвестбанк анонсировал новый трастовый фонд для восстановления Украины
16:43
Эксклюзив
Конференция в Лугано – это фундамент для дальнейшего восстановления Украины, – президент Швейцарии Кассис
16:31
Есть информация, что дело подразделения "Медведи" передали в "суд ДНР". Призываем мировое сообщество отреагировать, – жена командира подразделения
16:14
Интервью
Мегиддо – это наши донецкие степи, на которых сейчас решается судьба мира, - Галина Пагутяк
16:12
Впервые в Украине: Фонд Порошенко вместе с волонтерами покупают партию новых бронемашин итальянского производства для десантников
16:09
Эксклюзив
Путин сам не остановится, остановить Россию сможем только мы – нардеп Рудык
16:08
Украинские беженцы могут столкнуться с двойной уплатой налогов: бизнес-ассоциация просит правительство решить эту проблему
16:07
Эксклюзив
Полномасштабная война России против Украины объединила всю Европу, - президент Швейцарии Кассис
15:58
Украинский боксер рассказал, какие проблемы ждут Усика в реванше с Джошуа
15:48
Эксклюзив
Владимир Зеленский
Украина провела реформу прочности ЕС и мы максимально объединили НАТО, - Зеленский
15:46
Эксклюзив
Война продолжается, пока сохраняются руины, - Зеленский о срочности восстановления Украины
15:40
Литва передаст Украине Bayraktar Vanagas с боеприпасами 6 июля
15:40
Суд арестовал железнодорожные контейнеры российских и белорусских предприятий на 360 млн грн
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV