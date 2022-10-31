Российские захватчики заставляют жителей Каховки эвакуироваться, за новое жилье требуют деньги

Об этом во время брифинга в Media Center Ukraine сказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань .

"Россияне заставили жителей Новой Каховки эвакуироваться в Геническ. Расселили ее в санаториях и требуют за это деньги", - сказал Хлань.

Сообщается, что у жителей области денег нет.

"Кроме того, появилась связь с теми, кого оккупанты вывезли в Россию, в Краснодарский край. Их расселили в лагерях для беженцев, и они начинают искать пути, как вернуться назад", - добавил депутат.

Также на Левобережье Херсонщины оккупанты укрепляют позиции, а именно выгоняют людей из их жилищ.

"Начиная от Голой Пристани и до Кингсбургской косы россияне обустраивают свои позиции, фортификационные сооружения. Роют блиндажи, вкапывают технику. Из села Таврийское сообщают, что оккупанты угрожают принудительным выселением жителям села, чтобы там разместить тяжелую технику",

Украинские бойцы продолжают контролировать ситуацию на Южнобужском направлении. За сутки 30 октября ракетно-артиллерийские подразделения Сил обороны Юга выполнили 156 огневых задач.

В Осокоровке Херсонской области в результате российского ракетного удара разрушены 70% здания школы.

Советник городского головы Херсона Роман Головня отметил , что оккупанты бросили херсонцев на произвол судьбы, оставив горожан без света, газа и воды.

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