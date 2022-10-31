Российские захватчики заставляют жителей Каховки эвакуироваться, за новое жилье требуют деньги
Оккупанты заставляют мирных жителей Херсонской области эвакуироваться из Каховки в Геническ, а за проживание требуют с переселенцев деньги
Об этом во время брифинга в Media Center Ukraine сказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань .
"Россияне заставили жителей Новой Каховки эвакуироваться в Геническ. Расселили ее в санаториях и требуют за это деньги", - сказал Хлань.
Сообщается, что у жителей области денег нет.
"Кроме того, появилась связь с теми, кого оккупанты вывезли в Россию, в Краснодарский край. Их расселили в лагерях для беженцев, и они начинают искать пути, как вернуться назад", - добавил депутат.
Также на Левобережье Херсонщины оккупанты укрепляют позиции, а именно выгоняют людей из их жилищ.
"Начиная от Голой Пристани и до Кингсбургской косы россияне обустраивают свои позиции, фортификационные сооружения. Роют блиндажи, вкапывают технику. Из села Таврийское сообщают, что оккупанты угрожают принудительным выселением жителям села, чтобы там разместить тяжелую технику",
- Украинские бойцы продолжают контролировать ситуацию на Южнобужском направлении. За сутки 30 октября ракетно-артиллерийские подразделения Сил обороны Юга выполнили 156 огневых задач.
- В Осокоровке Херсонской области в результате российского ракетного удара разрушены 70% здания школы.
- Советник городского головы Херсона Роман Головня отметил , что оккупанты бросили херсонцев на произвол судьбы, оставив горожан без света, газа и воды.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.35
Покупка 39.35Продажа 40.04
-
EUR
Покупка 38.47Продажа 39.31
- Актуальное
- Важное