Об этом сообщило местное издание "Риа-Мелитополь" .

Горожане рассказывают, что пять неизвестных в сопровождении российских оккупантов с автоматами обходит многоэтажки микрорайона для установки нежилых квартир.

"Интерес к пустым квартирам у оккупантов возник не просто так: они намерены их "национализировать" под тем или иным поводом. Или для поселения своих солдат и их семей, уже перебирающихся в Мелитополь, или для ограбления и "оттеснения" в свою собственность .

Всем прекрасно известно, что у каждой пустой квартиры Мелитополя есть владельцы, которые временно покинули оккупированный город, перебравшись в более безопасные регионы. Они по-прежнему являются жителями Мелитополя и владельцами этой жилплощади и никто, ни по каким законам, не имеет права забирать у них это жилье. Но в Мелитополе сейчас властвует закон произвола и силы", - говорится в сообщении.

Жителей квартир и домов призывают помогать друг другу и в домах уехавших соседей создать видимость присутствия хозяев.

Напомним, что несколько дней назад в Мелитопольском районе россияне похитили ветерана АТО.

В Мелитополе Запорожской области, где на прошлой неделе ВСУ уничтожили военную базу кафиров, российские солдаты ставят военную технику в жилых кварталах.

Утром 3 июля украинские защитники уничтожили в Мелитополе базу российских оккупантов на аэродроме . Рашисты пытаются спасти уцелевшую технику. Также 2 июля российский бронепоезд с боеприпасами благодаря силам сопротивления сошел с рельсов.

Местные СМИ пишут , что во временно оккупированном Мелитополе горожане не могут уже неделю похоронить своих родных из-за того, что морг переполнен трупами рашистов.

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