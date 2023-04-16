Российские захватчики в "ЛНР" объявили военный призыв 18-летних
Российские оккупанты в так называемой "ЛНР" объявили призыв на военную службу 18-летних
Об этом сообщила Луганская областная военная администрация в telegram.
"В так называемой "ЛНР" введен в действие указ об обеспечении призыва на военную службу граждан 1996-2005 годов рождения. То есть будут забирать тех, кому в этом году только исполняется 18 лет. В те общины, где военные комиссариаты отсутствуют, для обеспечения плановой" работы призывных комиссий будет организована доставка членов комиссий", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что у захватчиков все большие финансовые проблемы.
"В Северодонецке подрядные организации за небольшие средства нанимают местное мужское население на показательные работы по восстановлению. Последние соглашаются, потому что выбора заняться чем-то другим у них нет. Но после завершения работ на объекте средства им просто не выплачивают, после чего ищут новых желающих" , – сообщают в ОВА.
Кроме этого, по информации администрации, захватчики не в состоянии починить коммуникации, поврежденные во время непогоды.
"Прошло уже больше двух недель после завершения мартовской непогоды на территории Луганщины, но в ряде населенных пунктов свет так и не починили. К примеру, вокруг того же Северодонецка. Жителей Боровского просят подождать еще полтора месяца - до лета", - рассказали в ОВА.
Также по информации ОВА, артиллерийские обстрелы в течение минувших суток со стороны россиян подверглись Стельмаховке, Невскому и Белогоровке.
"Враг вновь наступал в сторону Белогоровки и Дибровы. Эти его попытки были отбиты. Наши защитники благодаря слаженно построенной обороне ежедневно снижают боеспособность армии РФ", - отметил начальник Луганской ОВА.
- 11 марта сообщалось, что мобилизованные из ОРДЛО против Украины склоняют к получению паспортов РФ вместо "документов" "ДНР-ЛНР".
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