Российские захватчики усилили в Луганской области фильтрационные мероприятия
Оккупанты в Луганской области усилили фильтрационные мероприятия и ищут предателей даже среди предателей
Об этом сообщает Луганская ОВА.
Отвоевание Украиной собственных территорий заставляет оккупантов чувствовать себя неуверенно. В некоторых общинах Луганщины они усилили фильтрационные мероприятия, ища неблагонадежных даже среди предателей. К примеру, небольшой Новопсков оказался под оккупацией практически сразу. Но недавно в местной больнице установили видеокамеры с возможностью записи аудио, а сотрудникам отдали приказ вести непринужденные беседы с посетителями, чтобы выявить неблагонадежных.
Между тем, в роддом завезли большое количество раненых оккупантов из Сватовского направления, где ВСУ продвигается почти каждый день.
Отразили Силы обороны Украины атаки российской армии в районах Новоселовского и Макеевки.
Россияне из разных видов вооружения обстреляли на Купянском и Лиманском направлениях Площадку, Стельмаховку, Мясожаровку, Белогоровку, Макеевку и Невское.
Как утверждают в Луганской ОВА, авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла по врагу 6 ударов. Под поражение попали 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 4 позиции средств противовоздушной обороны противника. За прошедшие сутки Силы обороны в разных направлениях сбили 5 БпЛА "Шахед" и 3 "Орланы". Воины украинских ракетных войск и артиллерии в течение 9 ноября поразили один пункт управления, один район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, состав боеприпасов и другие важные военные объекты оккупантов.
- 8 ноября в Луганской области украинские военные уничтожили более 200 захватчиков, восемь российских танков и семь боевых машин пехоты.
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