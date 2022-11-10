Российские захватчики усилили в Луганской области фильтрационные мероприятия

Об этом сообщает Луганская ОВА.

Отвоевание Украиной собственных территорий заставляет оккупантов чувствовать себя неуверенно. В некоторых общинах Луганщины они усилили фильтрационные мероприятия, ища неблагонадежных даже среди предателей. К примеру, небольшой Новопсков оказался под оккупацией практически сразу. Но недавно в местной больнице установили видеокамеры с возможностью записи аудио, а сотрудникам отдали приказ вести непринужденные беседы с посетителями, чтобы выявить неблагонадежных.

Между тем, в роддом завезли большое количество раненых оккупантов из Сватовского направления, где ВСУ продвигается почти каждый день.

Отразили Силы обороны Украины атаки российской армии в районах Новоселовского и Макеевки.

Россияне из разных видов вооружения обстреляли на Купянском и Лиманском направлениях Площадку, Стельмаховку, Мясожаровку, Белогоровку, Макеевку и Невское.

Как утверждают в Луганской ОВА, авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла по врагу 6 ударов. Под поражение попали 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 4 позиции средств противовоздушной обороны противника. За прошедшие сутки Силы обороны в разных направлениях сбили 5 БпЛА "Шахед" и 3 "Орланы". Воины украинских ракетных войск и артиллерии в течение 9 ноября поразили один пункт управления, один район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, состав боеприпасов и другие важные военные объекты оккупантов.

8 ноября в Луганской области украинские военные уничтожили более 200 захватчиков, восемь российских танков и семь боевых машин пехоты.

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