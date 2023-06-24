На Лиманском направлении противник совершил безрезультатные наступательные действия в направлениях Веселого и южнее Дибровы. Нанес авиационные удары в районах Невской Луганской области, Белогоровки и Северского Донецкой области.

Лиманское направление наиболее напряженное по количеству обстрелов со стороны вооруженных сил страны-оккупанта. Это наиболее проблемный участок фронта даже в сравнении с Запорожским и Авдеевским направлениями. Основная задача оккупантов — прорваться в район Лимана. Вторая задача – создание возможностей для оперативного окружения украинской группировки в районе Северска.

Именно с этим связана активизация в последние дни российских оккупантов в направлении потенциального удара — украинских Дибровы и Торского Донецкой области.

Несмотря на то, что российские войска несут колоссальные потери на Донбассе и "увязли" в тяжелых боях на трех ключевых направлениях (Марьинка, Авдеевка), военно-политическое командование врага не отказывается от амбициозных планов выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей и обойти украинскую группировку на востоке с флангов. Об этом свидетельствуют определенные движения оккупантов под Кременной.

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В планах противника захватить села Макеевка, Невское и выйти на админграницы Луганской области.

Примечательно, что это в мае аналитический отдел ГИ "Права Справа" сообщал, что оккупанты собирают ударный "танковый кулак" и, вероятно, намерены атаковать из-под Кременной в сторону Лимана.

В частности, по информации местных источников "Права Справа", на Лиманское направление противник тогда перебросил дополнительные подразделения. Речь шла об усилении личного состава и тяжелой бронетехники. На этом отрезке фронта, близ Кременной в Луганской области, были зафиксированы новые подразделения 3-й и 24-й бригад спецназначения, 144 и 3-й мсд и 90-й танковой дивизии ВС РФ. В направлении Белогоровки была зафиксирована передислокация тяжелой бронетехники ОТБ "Август" из состава так называемого "2-го АК ЛНР".

Кроме того, по информации местных источников "Правої Справи", была зафиксирована передислокация в направлении населенного пункта Диброва отдельных подразделений 98-й воздушно-десантной дивизии (место постоянной дислокации – Иваново).

Следует отметить, что именно на этом направлении ВСУ в течение нескольких последних дней отразили многочисленные штурмы противника.

По данным источников в одном из подразделений НГУ, россияне усиленно штурмовали украинские позиции на Лиманском направлении. Особенно в районе Дибровы (12 км к востоку от деоккупированного Ямполя) и Серебрянского лесничества. "От незначительной части позиций одному из вновь сформированных и не слишком подготовленных подразделений ВСУ пришлось отступить", - информируют источники.

При этом российские захватчики давят по всей линии боевого столкновения от Лимана до Купянска за последние несколько дней.

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Напряженные бои ведутся на Купянском направлении в Харьковской области.

Здесь сосредоточены подразделения второй 18-й мотострелковой дивизии вооруженных сил России. Задача оккупантов — продавить украинскую оборону в направлении Купянска с возможностью выхода на Изюм. То есть создание купянско-изюмской ударной группировки, которая будет нависать над флангами Вооруженных сил Украины, сосредоточенных в Славянске.

На мой взгляд, информационная повестка дня, заданная россиянами — это отвлечение внимания от основных направлений удара.

Основные направления удара – это Лиманское и Купянское. На Лиманском направлении сосредоточены достаточно серьезные силы. Кроме того, можем говорить о введении дополнительных резервов, как бронетехники, так и личного состава.

Российские захватчики усилили штурмы на Лиманском и Купянском направлениях, чтобы оттянуть силы защитников от дороги снабжения и выйти на админграницу Луганщины.

Специально для Эспрессо

Об авторе. Дмитрий Снегирев, обозреватель Эспрессо

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