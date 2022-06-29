Российские захватчики уничтожили Северодонецкую ТЭЦ - Энергоатом
Армия России практически полностью разрушила Северодонецкую теплоэлектроцентраль в Луганской области
Об этом информирует в телеграмме государственное предприятие НАЭК "Энергоатом" .
"В результате боевых действий на Луганщине практически полностью разрушена Северодонецка ТЭЦ", - говорится в сообщении.
Справочно. Северодонецка ТЭЦ – предприятие энергетики в городе Северодонецк Луганской области, одно из самых больших в Украине теплоэлектроцентралей. Предназначена для тепло- и электроснабжения города Северодонецка и гиганта химической промышленности Украины Северодонецкого объединения "Азот".
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