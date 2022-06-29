Об этом информирует в телеграмме государственное предприятие НАЭК "Энергоатом" .

"В результате боевых действий на Луганщине практически полностью разрушена Северодонецка ТЭЦ", - говорится в сообщении.

Справочно. Северодонецка ТЭЦ – предприятие энергетики в городе Северодонецк Луганской области, одно из самых больших в Украине теплоэлектроцентралей. Предназначена для тепло- и электроснабжения города Северодонецка и гиганта химической промышленности Украины Северодонецкого объединения "Азот".

Благодаря длительной обороне Северодонецка, украинские военные нанесли большие потери российским оккупантам.

28 июня в британской разведке заявили , что российские вооруженные силы в Украине истощаются и все больше теряют боевую эффективность.

21 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил , что на заводе "Азот" в Северодонецке находится 568 человек, среди которых 38 детей.

25 июня руководитель Северодонецкой городской военной администрации сообщил , что армия РФ полностью оккупировала город.

26 июня Михаил Мизинцев, возглавляющий координационный штаб России по гуманитарному реагированию в Украине, сообщил , что в Россию "эвакуировали" более 2 млн украинцев, среди них более 300 тыс. детей.

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