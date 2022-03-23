Российские захватчики уничтожили и разграбили новейшую лабораторию в Чернобыле, она стоила 6 млн. евро

Об этом сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.



"Российские оккупанты разграбили и уничтожили новейшую Центральную аналитическую лабораторию в г. Чернобыль, которая является уникальным комплексом с мощными аналитическими возможностями, может предоставлять услуги на любом этапе обращения с РАО (радиоактивные отходы), от кондиционирования до захоронения, а также на стадии исследований и разработки технологий", - говорится в сообщении.



На базе лаборатории были высокоактивные пробы и образцы радионуклидов. Сейчас они в руках русских захватчиков.



Лаборатория выполняла стратегические, уникальные функции:

проведение характеризации проб радиоактивных отходов из Чернобыльской зоны отчуждения - по физическим, химическим и радиационным показателям;

аналитическая помощь при проведении проверки соответствия состояния упаковок кондиционированных отходов спецификациям;

разработка необходимых методик для осуществления контроля и стандартизации,

предоставление аналитических услуг по вопросам государственной экспертизы ядерной и радиационной безопасности;

консультационная поддержка органов государственного управления в вопросах путей реализации Концепции развития зоны отчуждения;

экспертно-аналитическая и методическая поддержка участников процесса обращения с радиоактивными отходами.