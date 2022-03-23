Российские захватчики уничтожили и разграбили новейшую лабораторию в Чернобыле, она стоила 6 млн. евро
Российские военные захватчики разграбили Центральную аналитическую лабораторию в Чернобыле, стоимость которой оценивается в 6 млн евро
Об этом сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.
"Российские оккупанты разграбили и уничтожили новейшую Центральную аналитическую лабораторию в г. Чернобыль, которая является уникальным комплексом с мощными аналитическими возможностями, может предоставлять услуги на любом этапе обращения с РАО (радиоактивные отходы), от кондиционирования до захоронения, а также на стадии исследований и разработки технологий", - говорится в сообщении.
На базе лаборатории были высокоактивные пробы и образцы радионуклидов. Сейчас они в руках русских захватчиков.
Лаборатория выполняла стратегические, уникальные функции:
- проведение характеризации проб радиоактивных отходов из Чернобыльской зоны отчуждения - по физическим, химическим и радиационным показателям;
- аналитическая помощь при проведении проверки соответствия состояния упаковок кондиционированных отходов спецификациям;
- разработка необходимых методик для осуществления контроля и стандартизации,
- предоставление аналитических услуг по вопросам государственной экспертизы ядерной и радиационной безопасности;
- консультационная поддержка органов государственного управления в вопросах путей реализации Концепции развития зоны отчуждения;
- экспертно-аналитическая и методическая поддержка участников процесса обращения с радиоактивными отходами.
- Напомним, в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) "чрезвычайно обеспокоены " развитием ситуации вокруг захваченной российскими оккупантами Запорожской АЭС.
- 20 марта стало известно, что Еврокомиссия пытается побуждать страны ЕС накапливать препараты йода , другие лекарства и защитные костюмы, фактически готовясь к возможному ядерному инциденту.
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