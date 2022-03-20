Российские захватчики ударили "Градами" по селу рядом с Криворожской ТЭС
Оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии село Великая Костромка между городами Крий Рог и Никополь на Днепропетровщине
Об этом сообщил в своем обращении глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, информирует Еспресо.TV .
"В пол девятого вечера сегодня (в субботу, 19 марта, - ред.) "Градами" орки ударили по Большой Костромке в пригороде Зеленодольска. Разбили один дом, немного пострадала улица, газопровод. Но, слава Богу, без жертв. Отработала, все потушила наша пожарная служба", – заявил Вилкул.
Вместе с тем, по его словам, российские кафиры не продвинулись в направлении Кривого Рога и сейчас находятся недалеко от административной границы между Херсонской и Днепропетровской областями.
Сведения об обстреле подтверждены на официальной странице Зеленодольской ОТГ.
"Действительно, как вы слышали, произошел обстрел российскими войсками нашей территории. К счастью, все живые, поврежденные домовладения. В настоящее время задействованы все оперативные службы, последствия обстрела ликвидируют", - говорится в сообщении.
В ОТГ также отметили активность ботов и провокаторов.
"Ими тоже занимаются", - отмечает власть Зеленодольска.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30
-
EUR
Покупка 32.51Продажа 33.39
- Актуальное
- Важное