Российские захватчики ударили "Градами" по селу рядом с Криворожской ТЭС

Об этом сообщил в своем обращении глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, информирует Еспресо.TV .



"В пол девятого вечера сегодня (в субботу, 19 марта, - ред.) "Градами" орки ударили по Большой Костромке в пригороде Зеленодольска. Разбили один дом, немного пострадала улица, газопровод. Но, слава Богу, без жертв. Отработала, все потушила наша пожарная служба", – заявил Вилкул.



Вместе с тем, по его словам, российские кафиры не продвинулись в направлении Кривого Рога и сейчас находятся недалеко от административной границы между Херсонской и Днепропетровской областями.



Сведения об обстреле подтверждены на официальной странице Зеленодольской ОТГ.



"Действительно, как вы слышали, произошел обстрел российскими войсками нашей территории. К счастью, все живые, поврежденные домовладения. В настоящее время задействованы все оперативные службы, последствия обстрела ликвидируют", - говорится в сообщении.



В ОТГ также отметили активность ботов и провокаторов.



"Ими тоже занимаются", - отмечает власть Зеленодольска.





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