Российские захватчики пытают и обвиняют в "шпионаже" украинского священника, - Денисова

Об этом сообщила Людмила Денисова в Telegram.



"Рашисты пытают украинского священника. Гражданин Украины, настоятель одесского Свято-Троицкого собора Василий Вырозуб незаконно удерживается в СИЗО № 2 Белгородского района г. Старый Оскол. Священник Православной церкви Украины помещен в карцер, где его подвергают пыткам и обвиняют в "шпионаже". Василий был захвачен в плен российскими военными вместе с другими участниками гуманитарной миссии спасательного судна "Сапфир", говорится в сообщении.



В следственном изоляторе также находятся около 150 украинских военнослужащих, которые также подвергаются пыткам со стороны представителей администрации СИЗО.



"Вышеуказанные действия являются нарушением статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод и Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и социальным советами ООН. Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданную государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты нарушения РФ прав граждан Украины", - подчеркнула Денисова.

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