Российские захватчики произвели артобстрелы на Днепропетровщине: под огонь попали Нововоронцовка и Марьянское

Об этом передают глава Кривого Рога Александр Вилкул и глава Днепропетровской ОВА Валентин Зинченко.



"Ночью враги обстреляли несколько деревень на границе с Херсонщиной. Никто не пострадал. Область под контролем Вооруженных Сил. Вражеских войск на нашей территории нет", - отметил Зинченко.



По предварительной информации, ночью 4 апреля оккупанты обстреляли из систем залпового огня поселки Нововоронцовку и Марьянское. Как сообщалось, обошлось без жертв. Мирное население было предварительно эвакуировано в Кривой Рог.



По словам Вилкула, по состоянию на утро ситуация в регионе полностью контролируется ВС Украины.

"Спасибо всем, кто согласился временно уехать, теперь вы убедились, что это было правильное решение", – пишет Вилкул.