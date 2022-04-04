Российские захватчики произвели артобстрелы на Днепропетровщине: под огонь попали Нововоронцовка и Марьянское
В ночь на 4 апреля российские войска совершили артобстрелы Нововоронцовки и Марьянского на Днепропетровщине
Об этом передают глава Кривого Рога Александр Вилкул и глава Днепропетровской ОВА Валентин Зинченко.
"Ночью враги обстреляли несколько деревень на границе с Херсонщиной. Никто не пострадал. Область под контролем Вооруженных Сил. Вражеских войск на нашей территории нет", - отметил Зинченко.
По предварительной информации, ночью 4 апреля оккупанты обстреляли из систем залпового огня поселки Нововоронцовку и Марьянское. Как сообщалось, обошлось без жертв. Мирное население было предварительно эвакуировано в Кривой Рог.
По словам Вилкула, по состоянию на утро ситуация в регионе полностью контролируется ВС Украины.
"Спасибо всем, кто согласился временно уехать, теперь вы убедились, что это было правильное решение", – пишет Вилкул.
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