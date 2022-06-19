Об этом информирует в телеграме советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Оккупанты продолжают прятать технику среди жилых кварталов – Левобережный район ул. Владимирская 13. Даже сейчас, когда нет боевых действий вблизи города.



Нет никакого сомнения, что у каждого построенного или размещенного временного жилья будет концентрация мрази. Живой щит из украинцев – единственная тактика России", – написал советник городского головы.



Кроме того, Андрющенко рассказывает, что в РФ блогеры призывают вступать в ряды вооруженных сил.



"Сегодня все российские военные блогеры синхронно разместили призыв идти на контракт в армию оккупантов. 200 тыс. рублей за радость умереть на украинской земле. Можно бесконечно отрицать потери и хвалиться "победами", но в момент необходимости пополнения живой силы правда лезет наружу", - добавил Петр Андрющенко.

17 июня советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты не решают проблемы с водоснабжением. Очереди за водой растут, а горожане набирают ее преимущественно из уличных рек. В Мариуполе ямы с дождевой водой являются единственным способом помыться и постирать вещи.

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