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Российские захватчики продолжают прятать технику в жилых кварталах, - советник мэра Мариуполя

19 июня, 2022 воскресенье
08:39
война с Россией

Рашисты, несмотря на отсутствие боевых действий, продолжают прятать военную технику между домами мирного населения в Мариуполе

Об этом информирует в телеграме советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Оккупанты продолжают прятать технику среди жилых кварталов – Левобережный район ул. Владимирская 13. Даже сейчас, когда нет боевых действий вблизи города.

Нет никакого сомнения, что у каждого построенного или размещенного временного жилья будет концентрация мрази. Живой щит из украинцев – единственная тактика России", – написал советник городского головы.

Кроме того, Андрющенко рассказывает, что в РФ блогеры призывают вступать в ряды вооруженных сил.

"Сегодня все российские военные блогеры синхронно разместили призыв идти на контракт в армию оккупантов. 200 тыс. рублей за радость умереть на украинской земле. Можно бесконечно отрицать потери и хвалиться "победами", но в момент необходимости пополнения живой силы правда лезет наружу", - добавил Петр Андрющенко.

  • 17 июня советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты не решают проблемы с водоснабжением. Очереди за водой растут, а горожане набирают ее преимущественно из уличных рек. В Мариуполе ямы с дождевой водой являются единственным способом помыться и постирать вещи.

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Мариуполь
Донетчина
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