Об этом информирует в фейсбуке Генеральный штаб ВСУ.

"Противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, удержании захваченных районов Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, восстановлении боеспособности понесших потери подразделений, а также недопущении возможного контрнаступления Сил обороны. Продолжаются авиационные и ракетные удары по гражданским объектам на территории Украины", - говорится в сообщении.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений, ВС Беларуси продолжают охранять границу в Брестской и Гомельской областях. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов по Украине.

На Сиверском направлении армия РФ продолжает удерживать отдельные подразделения на границе, чтобы демонстрировать присутствие. Враг обстрелял из ствольной артиллерии окрестности Сеньковки и Николаевки Черниговской области и Катериновки и Обода Сумской области.

На Слобожанском направлении оккупанты комплектуют и восполняют потери.

На Харьковском направлении противник ведет разведку беспилотниками, обстреливает военную и гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Уды, Базалиевка, Слобожанское, Дуванка, Перемога, Большие Проходы, Руска Лозовая, Лебяжье, Мосьпаново, Гусаровка, Руски Тишки. Нанес авиаудары неподалеку от Старого Салтова, Верхнего Салтова, Питомника, Мосьпанового и Гусаровки.

На Славянском направлении враг производил огненное поражение из танков, ствольной артиллерии и РСЗО вблизи Краснополья, Мазановки, Новой Дмитровки, Чепиля, Богородичного и Курульки.

На Донецком направлении армия РФ продолжает наступательные действия. Основные усилия сосредотачивается на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы районов Сиверска, Закитного, Переездного, Григорьевки, Верхнекаменского и Пришиба. В районе населённого пункта Краснополья враг вел наступательный бой.

На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы военной и гражданской инфраструктуры вблизи Константиновки, Бахмутского, Подгородного, Яковлевки, Веселой Долины и Белогоровки. Нанес авиационный удар по позициям сил обороны в районе Соледара и ракетные удары в районах населенных пунктов Соледар и Константиновка. Штурмовал у Соледара, Кодемы и Зайцева, но успеха не имел.

На Авдеевском направлении враг обстреливал из танков и артиллерии разных типов районы населенных пунктов Авдеевка, Александрополь, Марьинка, Первомайское и Пески. Наносил авиаудары неподалеку от Невельского, Марьинки и Красногоровки. Вел наступление в районах населенных пунктов Красногоровка, Первомайское и Невельское.

На Новопавловском направлении жарко было около Новомихайловки, Елизаветовки и Новоукраинки. Оккупанты вели наступательные действия в районе Новомихайловки, понесли потери и отошли.

На Запорожском направлении оккупанты стреляли из ствольной и реактивной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Гуляйполе, Шевченко, Чаривное, Новоселка, Времовка, Вольное Поле, Малая Токмачка, Полтавка, Дорожнянка. Наступал неподалеку от Времивки и Большой Новоселки.

На Южнобужском направлении противник сосредотачивается на удержании позиций, восстанавливает потери. Рашисты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Большое Артаково, Николаев, Андреевка, Посад-Покровское, Степная Долина, Таврическое, Белая Криница, Партизанское, Луч, Токарево, Каменное, Нововоронцовка, Поляна, Новоалександровка и Любомировка. Авиаудары зафиксированы у Андреевки, Ольгинаого, Трудолюбовки и Потемкиного и ракетные удары по Николаеву и Затоке.

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