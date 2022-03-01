Российские захватчики получают значительное облучение в Чернобыльской зоне

Российско-оккупационные войска получают значительное внешнее и внутреннее облучение в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом сообщает Энергоатом.



"Находясь в зоне отчуждения сейчас и явно не обладая навыками по обеспечению личной безопасности при работе на радиоактивно загрязненной территории, захватчики получают значительное внешнее и внутреннее облучение, которое, без сомнения, будет иметь стохастическое проявление в форме онкозаболеваний", - говорится в сообщении.



В Энергоатоме также отметили, что "невежество и непонимание опасностей, пренебрежение правилами, соглашениями и конвенциями часто приводят к досадному самоубийству".

Напомним, оккупанты в ближайшее время готовятся запустить масштабную информационно-психологическую операцию.

В Сеть выложили данные 120 тысяч военных РФ, воюющих в Украине.