Российские захватчики обстреляли населенный пункт в Луганской области фосфорными боеприпасами. Видео

Об этом сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.



Белошицкий приравнял россиян к фашистам.



"Попасна. Применение фосфорных боеприпасов. Сокрушительная, разрушительная, безобразная сила. Это то, что фашисты называли Brennende Zwiebel. Это то, что решисты сейчас выпускают по нашим городам. Невероятные страдания и пожары. Асвабадители во всей красе. Скот. – написал Алексей Белошицкий.





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