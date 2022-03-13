Российские захватчики обстреляли населенный пункт в Луганской области фосфорными боеприпасами. Видео
Российские оккупационные войска обстреляли Попасную в Луганской области запрещенными фосфорными боеприпасами
Об этом сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.
Белошицкий приравнял россиян к фашистам.
"Попасна. Применение фосфорных боеприпасов. Сокрушительная, разрушительная, безобразная сила. Это то, что фашисты называли Brennende Zwiebel. Это то, что решисты сейчас выпускают по нашим городам. Невероятные страдания и пожары. Асвабадители во всей красе. Скот. – написал Алексей Белошицкий.
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