Об этом информирует в телеграмме уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

27 мая в поселке Новоалексеевка Генического района Херсонской области российские оккупанты незаконно обыскали жилье Мамеда Мусаева и Татьяны Базировой, а затем вывезли супругов.

Предварительно известно, что крымского татарина с супругой доставили в профтехучилище №17 в Геническе, где армия РФ обустроили застенки.

Уполномоченная подчеркнула, что обыски и захваты гражданских противоречат международным нормам

"Захват гражданских заложников является прямым нарушением статьи 3 и 34 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, статьи 9 Международного пакта о гражданских и политических правах и статьи 5 Европейской конвенции по правам человека.

Подчеркиваю, обыски в помещениях граждан Украины противоречат международным нормам и являются прямым нарушением статьи 5 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, согласно которой каждому человеку гарантировано право на личную неприкосновенность, и статье 8 Конвенции – право на уважение частной и семейной жизни", – пишет Людмила Денисова.

На части Харьковщины, которую заняли рашистские войска, чтобы терроризировать местных жителей, захватчики склоняют коллаборантов к киднепингу.

16 марта оккупационные силовики провели незаконный обыск в доме правозащитника и похитили ветерана крымскотатарского национального движения Абдурешита Джеппарова.

В временно оккупированных российскими оккупантами Мелитополе и Бердянске похитили 4 активистов. В этой связи в Запорожской ОВА создали специальный центр, ведущий учет таких случаев.

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