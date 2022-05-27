Российские захватчики на Херсонщине похитили супругов крымских татар, - Денисова
Российские оккупанты продолжают преследовать и запугивать крымских татар, проживающих на временно оккупированных территориях Украины. В частности, после обысков в доме похитили супругов Мамеда Мусаева и Татьяну Базирову
Об этом информирует в телеграмме уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
27 мая в поселке Новоалексеевка Генического района Херсонской области российские оккупанты незаконно обыскали жилье Мамеда Мусаева и Татьяны Базировой, а затем вывезли супругов.
Предварительно известно, что крымского татарина с супругой доставили в профтехучилище №17 в Геническе, где армия РФ обустроили застенки.
Уполномоченная подчеркнула, что обыски и захваты гражданских противоречат международным нормам
"Захват гражданских заложников является прямым нарушением статьи 3 и 34 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, статьи 9 Международного пакта о гражданских и политических правах и статьи 5 Европейской конвенции по правам человека.
Подчеркиваю, обыски в помещениях граждан Украины противоречат международным нормам и являются прямым нарушением статьи 5 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, согласно которой каждому человеку гарантировано право на личную неприкосновенность, и статье 8 Конвенции – право на уважение частной и семейной жизни", – пишет Людмила Денисова.
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