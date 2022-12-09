Об этом он сказал на конференции "Права человека в темные времена", передает LB.UA .

Мы уже фиксируем мобилизацию женщин на временно оккупированных территориях для войны против Украины. Этот процесс мы наблюдали в Крыму или Донецкой области с 2014 года. Этот процесс был растянут на 2, 3 или 4 года. Сейчас мы видим, что РФ пытается сделать эту систему за месяц", — сообщил омбудсмен.

Лубинец добавил, что, захватывая населенный пункт, оккупанты сразу выстраивают систему принудительной паспортизации, запрета украинского языка, создают военные комендатуры и застенчивые при них, где над людьми издеваются физически, психологически и сексуально.

"Это система, которую начали те, кто должен сидеть на скамейке подсудимых в Гааге. Пусть не физически, пусть даже после того, как его не будет уже в живых... Путин, Шойгу и каждый военный преступник, совершивший военные преступления. Это вопрос справедливости", - резюмировал уполномоченный по правам человека.

Украинская разведка выяснила, что в России для войны с Украиной мобилизуют 17-летних ребят .

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