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Российские захватчики массово депортируют население оккупированных территорий Украины, - Денисова

27 мартa, 2022 воскресенье
19:30

Захватчики РФ проводят массовую депортацию населения оккупированных территорий Украины, масштабы которой сравнимы только с принудительным перемещением, проводимым Гитлером во II Мировую войну

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Министерство обороны оккупанта рапортует, что из Херсонской области уже вывезено 90 тысяч граждан Украины, Молдовы и РФ. Основанием для перемещения решетки называют "обращение посольств и заявки, поданные в военную комендатуру Херсона", - написала омбудсменка в Facebook.

Как сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, только за минувшие сутки с временно неподконтрольных территорий Украины в Донецкой и Луганской областях вывезено более 19,6 тысячи мирных жителей, из них 3 300 детей.

В целом рашистский военный отмечает о вывозе 439 420 мирных жителей "из опасных районов Украины", из которых 91 673 - дети, из Мариуполя "от произвола, устроенного националистами" перемещено 98 081 человек, в том числе за прошлые сутки 4 183.

Денисова подчеркнула, что масштабы принудительного перемещения сопоставимы только с депортацией, проводимой Гитлером во II Мировую войну.

Таким образом, РФ нарушает нормы статьи 49 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, запрещающей осуществлять принудительное переселение или депортацию лиц с оккупированной территории.

Омбудсмен призвала Международный комитет Красного Креста принять все возможные меры для содействия в возвращении незаконно вывезенных в РФ украинцев и открытии безопасных гуманитарных коридоров из регионов ведения боевых действий.


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Херсон
ОРДЛО
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