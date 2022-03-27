Российские захватчики массово депортируют население оккупированных территорий Украины, - Денисова

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.



"Министерство обороны оккупанта рапортует, что из Херсонской области уже вывезено 90 тысяч граждан Украины, Молдовы и РФ. Основанием для перемещения решетки называют "обращение посольств и заявки, поданные в военную комендатуру Херсона", - написала омбудсменка в Facebook.



Как сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, только за минувшие сутки с временно неподконтрольных территорий Украины в Донецкой и Луганской областях вывезено более 19,6 тысячи мирных жителей, из них 3 300 детей.



В целом рашистский военный отмечает о вывозе 439 420 мирных жителей "из опасных районов Украины", из которых 91 673 - дети, из Мариуполя "от произвола, устроенного националистами" перемещено 98 081 человек, в том числе за прошлые сутки 4 183.



Денисова подчеркнула, что масштабы принудительного перемещения сопоставимы только с депортацией, проводимой Гитлером во II Мировую войну.



Таким образом, РФ нарушает нормы статьи 49 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, запрещающей осуществлять принудительное переселение или депортацию лиц с оккупированной территории.



Омбудсмен призвала Международный комитет Красного Креста принять все возможные меры для содействия в возвращении незаконно вывезенных в РФ украинцев и открытии безопасных гуманитарных коридоров из регионов ведения боевых действий.