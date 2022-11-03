Об этом в эфире телемарафона сказала руководитель объединенного координационного прессцентра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк, передает УНИАН .

"Несмотря на то, что враг заявляет об оставлении населенных пунктов на Херсонщине и о тотальной эвакуации, мы отслеживаем ситуацию и осознаем, что это могут быть определенные уловки и военные маневры для того, чтобы создать для себя правильно построенную оборону", - сказала она.

По ее словам, в Херсоне российские военные притворяются гражданскими, заняв жилья тех, кто покинул оккупированные территории.

"Они хотят создать картинку, что ВСУ, зайдя в населенный пункт, начали расстрел мирного населения. Это для пабликов и пропагандистских каналов. Но мы готовы к этим провокациям", - сказала спикер.

Херсонский гауляйтер Кирилл Стремоусов, обращаясь к жителям области, отметил необходимость как можно быстрее "эвакуироваться" на левый берег.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил , что ВСУ могут уволить Херсон до конца ноября.

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