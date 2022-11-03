Российские захватчики имитируют отступление в Херсонской области, чтобы устроить провокации, - Гуменюк
Оккупанты делают отступление с правого берега Херсонщины, чтобы устроить провокации и обвинить Вооруженные силы Украины в обстрелах мирного населения
Об этом в эфире телемарафона сказала руководитель объединенного координационного прессцентра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк, передает УНИАН .
"Несмотря на то, что враг заявляет об оставлении населенных пунктов на Херсонщине и о тотальной эвакуации, мы отслеживаем ситуацию и осознаем, что это могут быть определенные уловки и военные маневры для того, чтобы создать для себя правильно построенную оборону", - сказала она.
По ее словам, в Херсоне российские военные притворяются гражданскими, заняв жилья тех, кто покинул оккупированные территории.
"Они хотят создать картинку, что ВСУ, зайдя в населенный пункт, начали расстрел мирного населения. Это для пабликов и пропагандистских каналов. Но мы готовы к этим провокациям", - сказала спикер.
- Херсонский гауляйтер Кирилл Стремоусов, обращаясь к жителям области, отметил необходимость как можно быстрее "эвакуироваться" на левый берег.
- Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил , что ВСУ могут уволить Херсон до конца ноября.
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