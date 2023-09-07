Российские захватчики готовят массовку для псевдоголосования на ВОТ

Об этом информирует Центр национального сопротивления .

С 8 по 10 сентября массовка на ВОТ начнет атаковать "участки".

"Сегодня последний день "досрочного голосования", которое оккупанты проводят на улицах и по месту жительства. Уже завтра россияне откроют "участки", как будут работать три дня", - рассказывают в пресс-службе.

Сопротивление выяснило, что для пропаганды враг стремится создать иллюзию высокой явки на "голосовании", ведь местное население не желает участвовать в псевдовыборах.

"Завтра на ВОТ не будут работать бюджетные учреждения, а их работники будут организованно голосовать на определенных участках под наблюдением заранее расставленных камер журналистов", - объясняют в ЦНС.

Для массовки будут привлекать студентов волонтерских организаций, бюджетников и гастролеров из России. Низкую посещаемость на большинстве "участков" будут оправдывать тем, что многие "проголосовали" по месту жительства.

Что известно о псевдовыборах на ВОТ

31 августа российские захватчики начали проводить так называемые выборы в псевдоместные советы и "законодательные органы" на временно оккупированных территориях Украины.

29 августа украинские партизаны во временно оккупированной Новой Каховке уничтожили предвыборный региональный штаб "Единой России".

Также Служба безопасности Украины попала дронами по коллаборантам, которые собрались проводить на временно оккупированной части Запорожской области псевдовыборы. Есть раненые.

Кроме этого, Служба безопасности идентифицировала лица более 3,5 тыс. коллаборантов и их российских "кураторов", участвующих в организации незаконного голосования на временно захваченных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

Представитель Европейской комиссии Петер Стано обнародовал заявление с осуждением проведения Россией "выборов" на оккупированных территориях Украины.

С помощью БПЛА Силы обороны распространили над временно оккупированными территориями листовки с призывом игнорировать псевдовыборы кафиров, которые 8 сентября должны официально начаться в участках.

4 сентября Центр нацпротива заявил, что враг на временно оккупированных территориях не смог найти среди местных достаточного количества "общественных наблюдателей" на так называемые выборы, поэтому пригласил из РФ.

Между тем уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил , что среди кандидатов в представительные псевдоорганы на временно оккупированных территориях есть российские военные, принимавшие участие во вторжении в Украину, где убивали и пытали людей.

Британская разведка спрогнозировала результаты "выборов" на ВОТ Украины: больше всего голосов, вероятно, наберет партия "Единая Россия".

7 сентября Юрий Соболевский, первый заместитель председателя Херсонского областного совета, отметил , что оккупационные власти уже нарисовали 15% явки местного населения на "выборы".