Российские захватчики 6 раз пытались штурмовать линию фронта в Луганской области: наши защитники уничтожили 93 оккупантов, еще 113 ранили
В течение суток 22 декабря россияне 6 раз пытались штурмовать линию фронта на Луганском направлении, однако все атаки врага были отбиты. ВСУ ликвидировали 93 оккупанта и ранили 113
Об этом сообщила Луганская ОВА, ссылаясь на представителя Восточной группировки войск ВСУ полковника Сергея Череватого.
Также отмечается, что нашим воинам удалось подбить один танк Т-80, один БМП-3 и бронированный "Тигр". Украинские артиллеристы уничтожили одну гаубицу противника, миномет и полевой склад с боеприпасами.
- Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил , что ВСУ закрепились в Белогоровке и имеют успех от Сватова до Кременной, но оккупантов очень много.
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