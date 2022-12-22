Об этом сообщила Луганская ОВА, ссылаясь на представителя Восточной группировки войск ВСУ полковника Сергея Череватого.

Также отмечается, что нашим воинам удалось подбить один танк Т-80, один БМП-3 и бронированный "Тигр". Украинские артиллеристы уничтожили одну гаубицу противника, миномет и полевой склад с боеприпасами.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил , что ВСУ закрепились в Белогоровке и имеют успех от Сватова до Кременной, но оккупантов очень много.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb