Российские врачи готовы работать на оккупированных территориях за 4,5 тыс. рублей, - Центр нацсопротивления
Российские террористы вынуждены свозить своих врачей на временно оккупированные территории
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"На временно оккупированных территориях у оккупантов дефицит с врачами. Среди медиков, которые не покинули ТОТ, большинство сопротивляются оккупантам и не подписывают договоры с россиянами. Однако пытаются лечить местное население. Некоторые из них и за пределами больницы. Но из-за обострения россиянами гуманитарного кризиса растет смертность среди гражданского населения. Это значительно повышает градус социального напряжения. В том числе существенно уменьшилось качество медицинского обслуживания из-за перепрофилирования гражданских больниц под военные госпитали", - пишут в ЦНС.
РФ активно практикует "командировку" российских врачей на временно оккупированные территории.
Однако желающих мало, поэтому террористы заинтересуют медиков дополнительными выплатами: от 4,5 тыс. до 18 тыс. рублей. Выплаты будут производиться на средства пенсионного фонда РФ.
- 18 января в Центре национального сопротивления рассказали информацию, что для того, чтобы выполнить показатели по мобилизации, российские военкоматы мобилизуют даже наркозависимых.
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