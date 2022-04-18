Россияне захватили Кременную и убили несколько гражданских, эвакуация невозможна, продолжаются бои, - Гайдай

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



"Мы очень сильно просили людей эвакуироваться, планировали выезды по лесным дорогам, но за ночь все меняется. Сложно сказать, сколько гражданских там осталось. Там, где идут бои внутри города, невозможно посчитать людей", - сказал Гайдай.



Впоследствии глава ОВА сообщил, что россияне захватили контроль над городом.



"Оккупанты взяли под контроль Кременную‼️ Бои продолжаются. Эвакуация из города уже невозможна. Из Северодонецка, Лисичанска, Попасной, Горного и Рубежного людей вывозят. Позаботьтесь о Ваших детях!" – написал Гайдай.

Также Гайдай сообщил, что оккупанты расстреляли гражданское авто, убив нескольких человек, пытавшихся выехать из города.



"В Кременной оккупанты обстреляли гражданскую машину‼️ Предварительно четыре человека погибли, один ранен. Люди пытались самостоятельно уехать. Рашисты открыли по ним огонь. Намеренно. Не выходите из укрытий!!! Не пытайтесь самостоятельно покинуть Кременную! Это опасно!" – написал Гайдай.

Кроме того, глава ОВА сообщил о ранении шести патрульных полицейских в Лисичанске. Также два человека погибли и еще четверо травмированы в результате обстрела города Золотое.



"Золотой в эпицентре боевых действий с первого дня, этот город расположен на разграничении. Там всегда были боевые действия, более активные или менее активные. А с начала полномасштабной войны там обстреливают всегда, круглосуточно. На этот раз артиллерийские снаряды прилетели в дом. При том, что российская армия точно знает, куда они стрелят. Это специально они стреляли в пятиэтажку, чтобы погибло максимальное количество людей", - сказал Сергей Гайдай.